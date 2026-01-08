Se le revienta la llanta a tráiler y sale del camino; conductor queda herido en Ramos Arizpe

Alrededor de las 2:30 horas de este jueves, personal del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe atendió un accidente automovilístico en el libramiento Óscar Flores Tapia, donde un tractocamión salió de la carretera.

El percance ocurrió frente a la empresa Vitti Logístic, cuando un tráiler perdió el control tras reventarse una llanta delantera y salió del camino. La unidad transportaba partes de asientos para vehículos, había salido de la empresa ILOG de México y se dirigía hacia Ciudad Acuña.

