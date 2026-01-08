Se le revienta la llanta a tráiler y sale del camino; conductor queda herido en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 8 enero 2026
    Se le revienta la llanta a tráiler y sale del camino; conductor queda herido en Ramos Arizpe
    El tractocamión que transportaba partes de asientos para vehículos perdió el control tras reventarse una llanta delantera en el libramiento Óscar Flores Tapia. FOTO: CORTESÍA

Tras el accidente, el tractocamión dañó infraestructura pública y privada, incluyendo un poste de alta tensión, una luminaria y la barda de una empresa cercana

Alrededor de las 2:30 horas de este jueves, personal del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe atendió un accidente automovilístico en el libramiento Óscar Flores Tapia, donde un tractocamión salió de la carretera.

El percance ocurrió frente a la empresa Vitti Logístic, cuando un tráiler perdió el control tras reventarse una llanta delantera y salió del camino. La unidad transportaba partes de asientos para vehículos, había salido de la empresa ILOG de México y se dirigía hacia Ciudad Acuña.

$!Carlos Benjamín ¨N¨, conductor del tráiler, resultó con contusión en la frente y una herida de aproximadamente 10 centímetros.
Carlos Benjamín ¨N¨, conductor del tráiler, resultó con contusión en la frente y una herida de aproximadamente 10 centímetros. FOTO: CORTESÍA

El conductor, identificado como Carlos Benjamín ¨N¨, de 50 años y residente de la colonia Tenerías en Ramos Arizpe, fue valorado en el lugar por los cuerpos de auxilio. Presentaba una contusión en la frente y una herida de aproximadamente 10 centímetros. Debido a sus lesiones, fue trasladado de manera estable a la Clínica 2 del IMSS.

$!El impacto del vehículo causó daños a una luminaria, un poste de alta tensión y la barda de una empresa cercana.
El impacto del vehículo causó daños a una luminaria, un poste de alta tensión y la barda de una empresa cercana. FOTO: CORTESÍA

Tras salir de la vialidad, el tractocamión impactó una luminaria, un poste de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad y la barda de una empresa cercana. El personal de seguridad y la aseguradora se encargaron de los daños materiales ocasionados.

$!Personal del Cuerpo de Bomberos y paramédicos atendieron al conductor en el lugar y lo trasladaron estable a la Clínica 2 del IMSS.
Personal del Cuerpo de Bomberos y paramédicos atendieron al conductor en el lugar y lo trasladaron estable a la Clínica 2 del IMSS. FOTO: CORTESÍA

La Policía tomó conocimiento del accidente y confirmó que no hubo otros vehículos involucrados ni personas lesionadas, aparte del conductor. La rápida intervención de Bomberos y personal de auxilio permitió atender de inmediato la emergencia y asegurar la zona para evitar riesgos adicionales.

