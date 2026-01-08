Se le revienta la llanta a tráiler y sale del camino; conductor queda herido en Ramos Arizpe
Tras el accidente, el tractocamión dañó infraestructura pública y privada, incluyendo un poste de alta tensión, una luminaria y la barda de una empresa cercana
Alrededor de las 2:30 horas de este jueves, personal del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe atendió un accidente automovilístico en el libramiento Óscar Flores Tapia, donde un tractocamión salió de la carretera.
El percance ocurrió frente a la empresa Vitti Logístic, cuando un tráiler perdió el control tras reventarse una llanta delantera y salió del camino. La unidad transportaba partes de asientos para vehículos, había salido de la empresa ILOG de México y se dirigía hacia Ciudad Acuña.
El conductor, identificado como Carlos Benjamín ¨N¨, de 50 años y residente de la colonia Tenerías en Ramos Arizpe, fue valorado en el lugar por los cuerpos de auxilio. Presentaba una contusión en la frente y una herida de aproximadamente 10 centímetros. Debido a sus lesiones, fue trasladado de manera estable a la Clínica 2 del IMSS.
Tras salir de la vialidad, el tractocamión impactó una luminaria, un poste de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad y la barda de una empresa cercana. El personal de seguridad y la aseguradora se encargaron de los daños materiales ocasionados.
La Policía tomó conocimiento del accidente y confirmó que no hubo otros vehículos involucrados ni personas lesionadas, aparte del conductor. La rápida intervención de Bomberos y personal de auxilio permitió atender de inmediato la emergencia y asegurar la zona para evitar riesgos adicionales.