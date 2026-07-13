Volcadura en la carretera a General Cepeda cobra segunda víctima

Cerca de las 11:00 horas de este domingo se reportó el accidente al número de emergencias, por lo que personal de la Cruz Roja y de la Secretaría de Salud acudieron al sitio para brindar atención y tomar conocimiento del hecho.

En las instalaciones de la Clínica 1 del IMSS perdió la vida una persona que el pasado domingo por la tarde sufrió un accidente vial en la carretera a General Cepeda, donde en el lugar una mujer falleció.

De acuerdo con autoridades municipales, Gilberto Zapata Sánchez, de 34 años, conducía una camioneta Ford Escape blanca de oriente a poniente.

El percance ocurrió en el ejido Porvenir de Tacubaya, en General Cepeda, Coahuila, donde una mujer perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas tras la volcadura del vehículo.

Laura Leticia, de 43 años, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar, viajaba como copiloto junto con otros tres integrantes de su familia, quienes se dirigían al ejido Porvenir de Tacubaya para visitar un terreno que habían adquirido.

Las primeras investigaciones indican que el exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y saliera del camino hacia su lado derecho.

La camioneta volcó y dio varias volteretas, momento en el que la copiloto salió proyectada y falleció en el lugar.

Gilberto Zapata Sánchez resultó lesionado, al igual que dos mujeres y un hombre más, quienes fueron atendidos por paramédicos de la Secretaría de Salud.

Los sobrevivientes fueron trasladados a la Clínica 1 del IMSS en Saltillo para recibir atención médica; sin embargo, durante la mañana de este lunes se confirmó el fallecimiento de María de Lourdes Sánchez Esquivel, de 60 años.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, adscritos al municipio de General Cepeda, acudieron para tomar conocimiento del caso y posteriormente trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.