EU usa por primera vez drones marítimos contra centro para submarinos en Irán

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    EU usa por primera vez drones marítimos contra centro para submarinos en Irán
    Tanto Estados Unidos como Irán afirmaron el lunes que controlaban el estrecho de Ormuz tras un fin de semana de ataques que se extendieron por Oriente Medio. ESPECIAL.

La ofensiva ayudó a degradar la capacidad de Irán para continuar atacando el transporte marítimo comercial

MIAMI.- El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) informó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos usaron por primera vez en combate drones marítimos para atacar un centro de mantenimiento para submarinos y barcos en Irán.

El organismo, con sede en Florida, publicó un vídeo del ataque en sus redes sociales junto con un comunicado en el que expuso que las fuerzas del Centcom “atacaron con éxito” el domingo dicha instalación en un puerto iraní con “múltiples drones de superficie para ataques unidireccionales”.

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“Tres embarcaciones de superficie no tripuladas Corsair impactaron el puerto en la Base Naval de Bandar Abbas, lo que marca la primera vez que las fuerzas estadounidenses emplean drones marítimos en operaciones de combate”, indicó.

El último intercambio fue desencadenado por el ataque de Irán el domingo contra un buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz, una vía navegable crítica para el petróleo y el gas internacionales sobre la que Irán ha ejercido control desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero.

Irán dice que tiene derecho a gestionar el tráfico a través del estrecho y potencialmente cobrar tarifas de acuerdo con un acuerdo de paz provisional alcanzado el mes pasado. Estados Unidos lo niega, citando el derecho internacional sobre la libertad de navegación, y ha intentado establecer una ruta alternativa fuera del control iraní.

Irán y Estados Unidos están cerca del punto medio del periodo de 60 días en el que se suponía debían negociar un fin permanente de la guerra y un acuerdo sobre el disputado programa nuclear de Irán. En cambio, una serie de ataques sobre el estrecho ha aumentado los temores de un retorno a las hostilidades a gran escala y una mayor interrupción de la economía mundial.

Cabe resaltar que la guerra se ha intensificado desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio ante los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Ormuz, por donde circulaba la quinta parte del crudo global antes de la guerra.

Estados Unidos reportó haber atacado el fin de semana aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y buques navales.

Ante esto Teherán ha bombardeado Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Washington con presencia militar estadounidense.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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