Alfombra roja para Rocha Moya

El Partido Acción Nacional (PAN) acusó públicamente a Morena y al Gobierno Federal de operar políticamente para allanar el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa.

De acuerdo con las declaraciones de Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, desde la federación se pretende construir las condiciones jurídicas y políticas para la reincorporación de Rocha sin haber resuelto las acusaciones hechas por Estados Unidos.

Sobre el tema, recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que actualmente no existen pruebas suficientes en México para proceder penalmente ni ejecutar una orden de detención con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa.