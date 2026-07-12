Alfombra roja para Rocha Moya

+ Seguir en Seguir en Google
James
por James
CARTONES / 12 julio 2026
    Alfombra roja para Rocha Moya
COMPARTIR

El Partido Acción Nacional (PAN) acusó públicamente a Morena y al Gobierno Federal de operar políticamente para allanar el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa.

De acuerdo con las declaraciones de Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, desde la federación se pretende construir las condiciones jurídicas y políticas para la reincorporación de Rocha sin haber resuelto las acusaciones hechas por Estados Unidos.

Sobre el tema, recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que actualmente no existen pruebas suficientes en México para proceder penalmente ni ejecutar una orden de detención con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reaparece-ruben-rocha-moya-estoy-en-mi-casa-y-no-me-protegen-elementos-federales-LD22035970
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exige-pan-a-fgr-transparentar-investigaciones-sobre-ruben-rocha-asegura-que-gobierno-prepara-su-regreso-KD22120318
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas

Acusaciones
Narcotráfico
Política México

Localizaciones

Sinaloa

Personajes

Rubén Rocha Moya
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Región Sureste de Coahuila emprendió un plan para atraer turismo por su cercanía con la sede Monterrey.

Mundial 2026 en Saltillo: sin impacto económico, ‘pero dejó integrado al sector turístico’
true

POLITICÓN: Lo que urge para AHMSA son inversionistas, ¿podrán reactivarla?
Jesús Emiliano Bruno Dávila, de 16 años, y Gilberto Ledezma, de 13 años, lograron su clasificación tras superar la etapa nacional del certamen y partirán a Asia este domingo.

Viajan niños coahuilenses a Singapur para representar a México en Olimpiada Internacional de Matemáticas
¿Por qué asesinaron a Roxana Berenice?

¿Por qué asesinaron a Roxana Berenice?
Penales y despenalizaciones

Penales y despenalizaciones
En los últimos días, un hombre falleció mientras hacía ejercicio en un gimnasio ubicado al norte de Saltillo.

Suplementos sin supervisión y entrenadores no certificados: el riesgo de ir al gym en Saltillo
true

El futbol se acabó; ahora traslademos esa ilusión a cosas más importantes
true

Sucesos inadvertidos que pueden ser clave para México