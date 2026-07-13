Francia declara persona non grata a vicegobernadora argentina por comentario sobre Mbappé y la selección de fútbol

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Francia declara persona non grata a vicegobernadora argentina por comentario sobre Mbappé y la selección de fútbol
    La Embajada de Francia en Argentina vetó a Hebe Casado de actividades bilaterales tras calificar a la selección francesa como “equipo africano”. VANGUARDIA

El embajador Romain Nadal calificó de racistas las declaraciones de Hebe Casado y anunció que no participará en reuniones donde ella esté presente

La Embajada de Francia en Argentina declaró persona non grata en sus instalaciones y en el marco de la cooperación bilateral a Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza, después de que publicara un mensaje en la red social X en el que calificó a la selección francesa de fútbol como “el equipo africano flojo de modales” tras un partido del Mundial de 2026.

La medida fue confirmada por el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, quien consideró que las declaraciones de la funcionaria tienen un carácter racista y son incompatibles con la relación de cooperación entre ambos países.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/fifa-analizara-ampliar-el-mundial-a-64-selecciones-tras-la-copa-del-mundo-2026-ED22122701

EL MENSAJE FUE PUBLICADO TRAS EL PARTIDO ENTRE FRANCIA Y PARAGUAY

La controversia comenzó luego del encuentro entre Francia y Paraguay correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado el pasado 9 de julio, en el que la selección francesa obtuvo la victoria por 1-0.

Tras el resultado, Hebe Casado publicó un mensaje en su cuenta de X en el que escribió:

“Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”.

La publicación generó numerosas reacciones en redes sociales y abrió un debate sobre el contenido del mensaje y su alcance, al tratarse de una representante electa de una provincia argentina.

$!Francia declara persona non grata a vicegobernadora argentina por comentario sobre Mbappé y la selección de fútbol

EMBAJADOR FRANCÉS CALIFICA LAS DECLARACIONES COMO RACISTAS

En declaraciones a la agencia AFP, el embajador Romain Nadal señaló que los comentarios de la vicegobernadora constituyen expresiones racistas.

“El carácter racista de esas declaraciones no deja lugar a dudas y descalifican a la vicegobernadora para trabajar con la embajada o participar en reuniones en las que esté presente la embajada”, afirmó.

El diplomático añadió que la representación francesa adoptó medidas dentro del ámbito de la cooperación bilateral.

“El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”, sostuvo.

FRANCIA RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DE LA FUNCIONARIA EN ACTIVIDADES BILATERALES

Como consecuencia de la decisión, la Embajada de Francia informó que Hebe Casado fue declarada persona non grata en sus instalaciones.

Asimismo, el embajador indicó que instruyó al personal diplomático para que no participe en reuniones de cooperación con la provincia de Mendoza cuando la vicegobernadora esté presente, salvo que retire o rectifique sus declaraciones.

Romain Nadal también defendió la composición multicultural de la selección francesa y cuestionó las expresiones de la funcionaria.

“Estamos orgullosos de nuestra diversidad y no vamos a tolerar ni este ni ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de nuestros jugadores. ¿Cómo una funcionaria de un país como Argentina, que reivindica con orgullo haber recibido la migración con los brazos abiertos, critica otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración?”, expresó.

HEBE CASADO DEFENDIÓ SUS PUBLICACIONES

Tras la polémica, Hebe Casado respondió a las críticas mediante nuevas publicaciones en X, donde aseguró que sus comentarios fueron interpretados de manera incorrecta.

“Solo las personas inteligentes entienden el sarcasmo”, escribió.

Posteriormente, durante una entrevista concedida a una estación de radio de Mendoza, la vicegobernadora sostuvo que sus expresiones formaban parte del denominado “folclore futbolero”.

En esa misma intervención afirmó que los comentarios sobre Francia como “equipo africano” respondían a una crítica hacia lo que calificó como “lo políticamente correcto” y añadió que, a su consideración, “todos lo han pensado”.

POLÉMICA COINCIDIÓ CON OTRO CASO RELACIONADO CON KYLIAN MBAPPÉ

Las declaraciones de Casado se produjeron en un contexto en el que también generaban controversia los comentarios realizados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras el encuentro entre Francia y Paraguay.

Las expresiones de la legisladora sobre el delantero Kylian Mbappé provocaron reacciones del capitán de la selección francesa, así como pronunciamientos de los gobiernos de Francia y Paraguay, del presidente de la FIFA y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En ese contexto, el mensaje de la vicegobernadora mendocina adquirió mayor difusión y motivó la respuesta oficial de la representación diplomática francesa en Argentina.

MEDIDA SE LIMITA AL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN DIPLOMÁTICA

Hasta el momento, la decisión anunciada por la Embajada de Francia tiene efectos dentro de las actividades diplomáticas y de cooperación bilateral que desarrolla con la provincia de Mendoza.

La representación francesa señaló que la restricción permanecerá vigente mientras la funcionaria no se retracte de las declaraciones que motivaron la medida.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Relaciones Exteriores
embajadas
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Argentina
Francia

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Alfombra roja para Rocha Moya

Alfombra roja para Rocha Moya
true

Sheinbaum vs. Adán Augusto: Chihuahua, la batalla por el poder
El alcalde de San Miguel Yogovana fue atacado a balazos durante un recorrido de vigilancia; la Fiscalía de Oaxaca mantiene un operativo para capturar a los responsables.

Asesinan a alcalde de San Miguel Yogovana; Fiscalía de Oaxaca identifica a presuntos responsables

La SEP anunció que el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027 será el 31 de agosto de 2026. Conoce las fechas de vacaciones, Consejos Técnicos Escolares, días festivos y evaluaciones previstas.

¡Es Oficial!... SEP anuncia fecha del regreso a clases 2026-2027; este día de agosto regresarán a las aulas
Llegó el pago de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores en este mes de julio, misma que beneficia a casi 14.1 millones de afiliados en este programa del Gobierno Federal.

Pensión del Bienestar... ¿Qué letras reciben el pago de los 6 mil 400 pesos del 13 al 17 en julio, según el calendario?
La Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a julio de 2026 para la Pensión Mujeres Bienestar, de 60 a 64 años.

Calendario Mujeres Bienestar: Qué beneficiarias recibirán el pago de $3,100 del 13 al 17 en julio
Colin Farrell se sincera sobre su vida privada de cara a la segunda temporada de ‘Sugar’

Colin Farrell se sincera sobre su vida privada de cara a la segunda temporada de ‘Sugar’
El delantero mexicano estaría en el radar del Aston Villa tras su destacado Mundial 2026, aunque no existe una oferta oficial.

Aston Villa pone la mira en Julián Quiñones; un salario elevado sería la clave para sacarlo de Arabia