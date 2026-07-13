$!Francia declara persona non grata a vicegobernadora argentina por comentario sobre Mbappé y la selección de fútbol

La medida fue confirmada por el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, quien consideró que las declaraciones de la funcionaria tienen un carácter racista y son incompatibles con la relación de cooperación entre ambos países.

La Embajada de Francia en Argentina declaró persona non grata en sus instalaciones y en el marco de la cooperación bilateral a Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza, después de que publicara un mensaje en la red social X en el que calificó a la selección francesa de fútbol como “el equipo africano flojo de modales” tras un partido del Mundial de 2026 .

La publicación generó numerosas reacciones en redes sociales y abrió un debate sobre el contenido del mensaje y su alcance, al tratarse de una representante electa de una provincia argentina.

“Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”.

Tras el resultado, Hebe Casado publicó un mensaje en su cuenta de X en el que escribió:

La controversia comenzó luego del encuentro entre Francia y Paraguay correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado el pasado 9 de julio, en el que la selección francesa obtuvo la victoria por 1-0.

EL MENSAJE FUE PUBLICADO TRAS EL PARTIDO ENTRE FRANCIA Y PARAGUAY

EMBAJADOR FRANCÉS CALIFICA LAS DECLARACIONES COMO RACISTAS

En declaraciones a la agencia AFP, el embajador Romain Nadal señaló que los comentarios de la vicegobernadora constituyen expresiones racistas.

“El carácter racista de esas declaraciones no deja lugar a dudas y descalifican a la vicegobernadora para trabajar con la embajada o participar en reuniones en las que esté presente la embajada”, afirmó.

El diplomático añadió que la representación francesa adoptó medidas dentro del ámbito de la cooperación bilateral.

“El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”, sostuvo.

FRANCIA RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DE LA FUNCIONARIA EN ACTIVIDADES BILATERALES

Como consecuencia de la decisión, la Embajada de Francia informó que Hebe Casado fue declarada persona non grata en sus instalaciones.

Asimismo, el embajador indicó que instruyó al personal diplomático para que no participe en reuniones de cooperación con la provincia de Mendoza cuando la vicegobernadora esté presente, salvo que retire o rectifique sus declaraciones.

Romain Nadal también defendió la composición multicultural de la selección francesa y cuestionó las expresiones de la funcionaria.

“Estamos orgullosos de nuestra diversidad y no vamos a tolerar ni este ni ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de nuestros jugadores. ¿Cómo una funcionaria de un país como Argentina, que reivindica con orgullo haber recibido la migración con los brazos abiertos, critica otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración?”, expresó.

HEBE CASADO DEFENDIÓ SUS PUBLICACIONES

Tras la polémica, Hebe Casado respondió a las críticas mediante nuevas publicaciones en X, donde aseguró que sus comentarios fueron interpretados de manera incorrecta.

“Solo las personas inteligentes entienden el sarcasmo”, escribió.

Posteriormente, durante una entrevista concedida a una estación de radio de Mendoza, la vicegobernadora sostuvo que sus expresiones formaban parte del denominado “folclore futbolero”.

En esa misma intervención afirmó que los comentarios sobre Francia como “equipo africano” respondían a una crítica hacia lo que calificó como “lo políticamente correcto” y añadió que, a su consideración, “todos lo han pensado”.

POLÉMICA COINCIDIÓ CON OTRO CASO RELACIONADO CON KYLIAN MBAPPÉ

Las declaraciones de Casado se produjeron en un contexto en el que también generaban controversia los comentarios realizados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras el encuentro entre Francia y Paraguay.

Las expresiones de la legisladora sobre el delantero Kylian Mbappé provocaron reacciones del capitán de la selección francesa, así como pronunciamientos de los gobiernos de Francia y Paraguay, del presidente de la FIFA y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En ese contexto, el mensaje de la vicegobernadora mendocina adquirió mayor difusión y motivó la respuesta oficial de la representación diplomática francesa en Argentina.

MEDIDA SE LIMITA AL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN DIPLOMÁTICA

Hasta el momento, la decisión anunciada por la Embajada de Francia tiene efectos dentro de las actividades diplomáticas y de cooperación bilateral que desarrolla con la provincia de Mendoza.

La representación francesa señaló que la restricción permanecerá vigente mientras la funcionaria no se retracte de las declaraciones que motivaron la medida.