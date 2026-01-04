Vuelca acelerado tráiler en la Saltillo-Monterrey tras ganarle el peso

Saltillo
/ 4 enero 2026
    Vuelca acelerado tráiler en la Saltillo-Monterrey tras ganarle el peso
    El tráiler quedó volcado sobre su costado izquierdo en la curva “El Caracol”, bloqueando parcialmente la carretera. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El accidente en la curva de “El Caracol” se debió al exceso de velocidad; el conductor resultó con golpes leves y se encuentra fuera de peligro

Un tráiler que circulaba por la carretera Saltillo-Monterrey, en el tramo Ojo Caliente en dirección a Nuevo León, volcó la mañana de este domingo en la curva conocida como “El Caracol”, justo al salir de la autopista de cuota.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pesada unidad perdió el control al tomar la curva a exceso de velocidad. La carga de cartón y desechos reciclables que transportaba hizo que el tráiler se inclinara y terminara volcado sobre su costado izquierdo, bloqueando parcialmente la circulación en la vía.

TE PUEDE INTERESAR: Sexagenario sufre fuerte caída en vía pública y es trasladado al Hospital General de Saltillo

$!Elementos de la Guardia Nacional y autoridades federales mantuvieron el área acordonada tras el accidente.
Elementos de la Guardia Nacional y autoridades federales mantuvieron el área acordonada tras el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al lugar para atender al operador, quien presentó un golpe en el costado derecho. Tras ser valorado, se determinó que se encontraba fuera de peligro, aunque solicitó el pase médico de la aseguradora para acudir a una revisión más especializada.

$!Paramédicos de Capufe valoraron al conductor, quien resultó con lesiones leves.
Paramédicos de Capufe valoraron al conductor, quien resultó con lesiones leves. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El accidente generó tráfico lento en ambos sentidos de la carretera mientras elementos de la Guardia Nacional y autoridades federales mantenían el área acordonada. Una grúa fue enviada para retirar la unidad y liberar el carril derecho, permitiendo el flujo vehicular de manera parcial.

Las autoridades informaron que continúan con las diligencias correspondientes para documentar el percance y determinar si existieron factores adicionales que contribuyeron al vuelco, como exceso de velocidad o condiciones de la carretera. Mientras tanto, el tránsito permanece regulado por personal de seguridad vial para evitar incidentes adicionales en la zona.

Temas


accidentes viales
Carreteras
Última hora Saltillo

Localizaciones


carretera saltillo-Monterrey

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela envía un mensaje a América Latina, dice especialista.

Saltillo: ‘Sin apoyo externo no había forma de sacar a Maduro del poder’
Algunos testimonios señalan un ambiente de celebración entre familiares de venezolanos en Caracas.

Venezolanos en México tranquilos y en alerta ante detención de Nicolas Maduro
true

América Latina debe seguir siendo una Zona de Paz

true

Sheinbaum: Las últimas tres semanas en Palacio... y Acapulco
Rediseñando el mundo

Rediseñando el mundo
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
Con el nuevo reglamento desaparece el Centro de Control Canino para dar paso al Centro de Bienestar de los Seres Sintientes.

Saltillo estrena Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela