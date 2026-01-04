Vuelca acelerado tráiler en la Saltillo-Monterrey tras ganarle el peso

Un tráiler que circulaba por la carretera Saltillo-Monterrey, en el tramo Ojo Caliente en dirección a Nuevo León, volcó la mañana de este domingo en la curva conocida como “El Caracol”, justo al salir de la autopista de cuota.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pesada unidad perdió el control al tomar la curva a exceso de velocidad. La carga de cartón y desechos reciclables que transportaba hizo que el tráiler se inclinara y terminara volcado sobre su costado izquierdo, bloqueando parcialmente la circulación en la vía.

TE PUEDE INTERESAR: Sexagenario sufre fuerte caída en vía pública y es trasladado al Hospital General de Saltillo