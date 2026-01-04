Vuelca acelerado tráiler en la Saltillo-Monterrey tras ganarle el peso
El accidente en la curva de “El Caracol” se debió al exceso de velocidad; el conductor resultó con golpes leves y se encuentra fuera de peligro
Un tráiler que circulaba por la carretera Saltillo-Monterrey, en el tramo Ojo Caliente en dirección a Nuevo León, volcó la mañana de este domingo en la curva conocida como “El Caracol”, justo al salir de la autopista de cuota.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pesada unidad perdió el control al tomar la curva a exceso de velocidad. La carga de cartón y desechos reciclables que transportaba hizo que el tráiler se inclinara y terminara volcado sobre su costado izquierdo, bloqueando parcialmente la circulación en la vía.
Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al lugar para atender al operador, quien presentó un golpe en el costado derecho. Tras ser valorado, se determinó que se encontraba fuera de peligro, aunque solicitó el pase médico de la aseguradora para acudir a una revisión más especializada.
El accidente generó tráfico lento en ambos sentidos de la carretera mientras elementos de la Guardia Nacional y autoridades federales mantenían el área acordonada. Una grúa fue enviada para retirar la unidad y liberar el carril derecho, permitiendo el flujo vehicular de manera parcial.
Las autoridades informaron que continúan con las diligencias correspondientes para documentar el percance y determinar si existieron factores adicionales que contribuyeron al vuelco, como exceso de velocidad o condiciones de la carretera. Mientras tanto, el tránsito permanece regulado por personal de seguridad vial para evitar incidentes adicionales en la zona.