Vuelca acelerado tras perder el control en la Saltillo–Torreón; conductor resulta lesionado

La mañana de este lunes se registró un accidente vial sobre la carretera libre Saltillo–Torreón, a la altura del kilómetro 11+500, donde un conductor resultó lesionado tras perder el control de su vehículo.

El afectado fue identificado como Juan ¨N¨, de 37 años de edad, quien conducía un automóvil Nissan Sentra. De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría provocado que saliera del camino y posteriormente volcara fuera de la carretera.

