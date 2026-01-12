Vuelca acelerado tras perder el control en la Saltillo–Torreón; conductor resulta lesionado
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor fue auxiliado por automovilistas y posteriormente trasladado a un hospital, mientras autoridades federales realizaron el peritaje del percance
La mañana de este lunes se registró un accidente vial sobre la carretera libre Saltillo–Torreón, a la altura del kilómetro 11+500, donde un conductor resultó lesionado tras perder el control de su vehículo.
El afectado fue identificado como Juan ¨N¨, de 37 años de edad, quien conducía un automóvil Nissan Sentra. De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría provocado que saliera del camino y posteriormente volcara fuera de la carretera.
TE PUEDE INTERESAR: Impacta muro de concreto y lo proyecta contra otro vehículo, al norte de Saltillo
Automovilistas que transitaban por el lugar se detuvieron para auxiliar al conductor, quien presentaba lesiones en la cabeza, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911.
Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, quienes brindaron los primeros auxilios y realizaron curaciones a algunas lesiones visibles. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al lesionado al Hospital General de Saltillo.
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.