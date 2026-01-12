Vuelca acelerado tras perder el control en la Saltillo–Torreón; conductor resulta lesionado

Saltillo
/ 12 enero 2026
    Vuelca acelerado tras perder el control en la Saltillo–Torreón; conductor resulta lesionado
    El automóvil Nissan Sentra terminó volcado fuera de la cinta asfáltica tras el accidente registrado en la carretera libre Saltillo–Torreón. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El conductor fue auxiliado por automovilistas y posteriormente trasladado a un hospital, mientras autoridades federales realizaron el peritaje del percance

La mañana de este lunes se registró un accidente vial sobre la carretera libre Saltillo–Torreón, a la altura del kilómetro 11+500, donde un conductor resultó lesionado tras perder el control de su vehículo.

El afectado fue identificado como Juan ¨N¨, de 37 años de edad, quien conducía un automóvil Nissan Sentra. De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría provocado que saliera del camino y posteriormente volcara fuera de la carretera.

Cuerpos de emergencia brindaron atención prehospitalaria al conductor lesionado en el lugar del percance. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Automovilistas que transitaban por el lugar se detuvieron para auxiliar al conductor, quien presentaba lesiones en la cabeza, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Elementos de la Guardia Nacional efectuaron el peritaje para esclarecer las causas del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, quienes brindaron los primeros auxilios y realizaron curaciones a algunas lesiones visibles. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al lesionado al Hospital General de Saltillo.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al conductor al Hospital General de Saltillo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

