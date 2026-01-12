Impacta muro de concreto y lo proyecta contra otro vehículo, al norte de Saltillo

Saltillo
/ 12 enero 2026
    Impacta muro de concreto y lo proyecta contra otro vehículo, al norte de Saltillo
    Las estructuras de concreto fueron desplazadas hacia los carriles contrarios por la fuerza del choque. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El percance ocurrió luego de que el conductor del camión perdiera el control del volante, presuntamente por circular a exceso de velocidad

La mañana de este lunes se registró un accidente vial sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, al descender del puente del bulevar José Musa de León, luego de que el conductor de un camión perdiera el control del volante, presuntamente por exceso de velocidad, al norte de Saltillo.

El conductor, identificado como Jonathan ¨N¨, de 27 años de edad, al circular a velocidad inmoderada con dirección a Venustiano Carranza, se impactó contra los muros de concreto ubicados en el camellón central, a la altura del Poder Judicial.

$!Una camioneta Honda BR-V resultó dañada al colisionar con los muros movidos por el impacto.
Una camioneta Honda BR-V resultó dañada al colisionar con los muros movidos por el impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, las estructuras de concreto fueron proyectadas hacia los carriles contrarios, lo que provocó que una camioneta Honda BR-V, se impactara contra los muros desplazados por el choque.

$!El accidente provocó afectaciones a la infraestructura vial sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza.
El accidente provocó afectaciones a la infraestructura vial sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en las unidades involucradas y en la infraestructura vial.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar labores de abanderamiento y cerrar dos de los tres carriles con dirección al Periférico Luis Echeverría Álvarez. Posteriormente, personal de aseguradoras arribó al sitio para la evaluación de los daños y el retiro de los vehículos.

