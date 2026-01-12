Impacta muro de concreto y lo proyecta contra otro vehículo, al norte de Saltillo

La mañana de este lunes se registró un accidente vial sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, al descender del puente del bulevar José Musa de León, luego de que el conductor de un camión perdiera el control del volante, presuntamente por exceso de velocidad, al norte de Saltillo.

El conductor, identificado como Jonathan ¨N¨, de 27 años de edad, al circular a velocidad inmoderada con dirección a Venustiano Carranza, se impactó contra los muros de concreto ubicados en el camellón central, a la altura del Poder Judicial.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca tráiler al ser cegado por luces de otro automóvil en la carretera 57