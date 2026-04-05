Vuelca al impactarse contra ballena vehicular en Saltillo

Un conductor terminó volcado después de impactarse contra una ballena vehicular, la cual se encontraba sobre el carril central, pues minutos antes habría sido impactada por otro automovilista que se dio a la fuga, esto sobre el bulevar Fundadores, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 02:40 horas, cuando el conductor, quien se desempeña como taxista por aplicación, transitaba sobre el bulevar antes mencionado con dirección de oriente a poniente.

Fue a la altura de la colonia Morelos que, repentinamente, el involucrado no alcanzó a esquivar un pedazo de concreto que se encontraba sobre el carril central, por lo que se impactó contra el mismo, usándolo como plataforma para finalmente quedar volcado sobre su costado izquierdo. Testigos de lo ocurrido brindaron auxilio a los tripulantes, quienes lograron salir por sus propios medios para posteriormente solicitar la presencia de las autoridades correspondientes.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación para prevenir otro accidente. Afortunadamente, el conductor y su pasajero no sufrieron lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos. Finalmente, el vehículo fue remolcado hacia un corralón, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.