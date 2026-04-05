Paseo familiar en Semana Santa termina en tragedia; muere mujer tras caer de un caballo en Saltillo

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Saltillo
/ 5 abril 2026
    Paseo familiar en Semana Santa termina en tragedia; muere mujer tras caer de un caballo en Saltillo
    El cuerpo de la joven fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento. MARTÍN ROJAS

La mujer sufrió lesiones graves en la cabeza y el cuello tras la caída; falleció horas después en el hospital a causa de las heridas

Lo que sería un día de convivencia familiar durante el periodo vacacional de Semana Santa terminó en tragedia, luego de que una joven mujer perdiera la vida tras sufrir una caída de un caballo en un rancho del ejido 15 de Abril, en Saltillo.

La víctima fue identificada como Karla ¨N¨, de 29 años de edad, quien había acudido junto a su familia por la carretera 54 para disfrutar de un paseo y realizar diversas actividades al aire libre.

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De acuerdo con las autoridades, en el transcurso de la tarde la joven decidió montar un caballo pese a no contar con experiencia; sin embargo, el animal se alteró y la derribó, provocando que cayera de manera violenta y se golpeara la cabeza y el cuello.

Tras el accidente, sus familiares intentaron solicitar apoyo a través del sistema de emergencias 911, pero ante la urgencia optaron por trasladarla en un vehículo particular a la Clínica del Magisterio.

A su llegada, personal médico le brindó atención inmediata; no obstante, las lesiones internas que presentaba eran de gravedad. Fue alrededor de las 22:00 horas cuando la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos, fue declarada sin vida.

Elementos de la Unidad de Investigación de Homicidios acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes, ordenando el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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