Vuelca conductor ebrio en el libramiento Óscar Flores Tapia y termina detenido

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Saltillo
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    Vuelca conductor ebrio en el libramiento Óscar Flores Tapia y termina detenido
    La unidad siniestrada quedó recostada sobre uno de sus costados tras la volcadura ocurrida en el kilómetro 1 del libramiento Óscar Flores Tapia, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades estatales. MARTÍN ROJAS

El conductor rechazó la atención médica ofrecida por paramédicos y firmó una responsiva, pese a que presentaba aparentes signos de intoxicación alcohólica

Un hombre de 56 años protagonizó una aparatosa volcadura la noche de este sábado sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura de la empresa La-Z-Boy, donde además fue asegurado por elementos de la Policía Estatal tras mostrarse agresivo con personal de emergencia.

El accidente ocurrió en el kilómetro 1 de dicha vía alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Cavalier color rojo circulaba de poniente a oriente, en dirección de Ramos Arizpe hacia Arteaga.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el automovilista perdió el control de la unidad y terminó volcando, quedando el vehículo recostado sobre su costado derecho a un lado de la carpeta asfáltica.

$!Aunque el percance fue aparatoso y generó una importante movilización de corporaciones de auxilio, las autoridades reportaron únicamente daños materiales y descartaron lesiones graves en el conductor.
Aunque el percance fue aparatoso y generó una importante movilización de corporaciones de auxilio, las autoridades reportaron únicamente daños materiales y descartaron lesiones graves en el conductor. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para brindarle valoración médica al conductor; sin embargo, pese a encontrarse en aparente estado de ebriedad, el hombre rechazó recibir atención prehospitalaria y firmó la responsiva correspondiente.

Durante la intervención, el sujeto adoptó una actitud agresiva hacia el personal de auxilio y las autoridades presentes, por lo que fue asegurado por elementos de la Policía Estatal para ser puesto a disposición de las instancias correspondientes.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, registrándose únicamente daños materiales en la unidad siniestrada.

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