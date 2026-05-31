Vuelca conductor ebrio en el libramiento Óscar Flores Tapia y termina detenido

Un hombre de 56 años protagonizó una aparatosa volcadura la noche de este sábado sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura de la empresa La-Z-Boy, donde además fue asegurado por elementos de la Policía Estatal tras mostrarse agresivo con personal de emergencia. El accidente ocurrió en el kilómetro 1 de dicha vía alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Cavalier color rojo circulaba de poniente a oriente, en dirección de Ramos Arizpe hacia Arteaga.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el automovilista perdió el control de la unidad y terminó volcando, quedando el vehículo recostado sobre su costado derecho a un lado de la carpeta asfáltica.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para brindarle valoración médica al conductor; sin embargo, pese a encontrarse en aparente estado de ebriedad, el hombre rechazó recibir atención prehospitalaria y firmó la responsiva correspondiente. Durante la intervención, el sujeto adoptó una actitud agresiva hacia el personal de auxilio y las autoridades presentes, por lo que fue asegurado por elementos de la Policía Estatal para ser puesto a disposición de las instancias correspondientes. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, registrándose únicamente daños materiales en la unidad siniestrada.