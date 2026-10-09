Vuelca conductor tras chocar contra luminaria al oriente de Saltillo

Un automóvil terminó volcado luego de que su conductor se impactara contra una luminaria en la lateral del bulevar Fundadores, antes del cruce con Solidaridad, en la colonia Zaragoza, en Saltillo.

El accidente movilizó a elementos de la Policía Municipal y al personal del cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al sitio para atender la emergencia y verificar las condiciones del conductor.