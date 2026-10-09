Vuelca conductor tras chocar contra luminaria al oriente de Saltillo

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    Vuelca conductor tras chocar contra luminaria al oriente de Saltillo
    El Toyota Camry terminó volcado sobre la lateral del bulevar Fundadores, en la colonia Zaragoza. ULISES MARTÍNEZ

Eduardo Mauricio ¨N¨, de 39 años, quedó a disposición del Ministerio Público ante la posibilidad de que condujera bajo los efectos del alcohol; no se reportaron personas lesionadas

Un automóvil terminó volcado luego de que su conductor se impactara contra una luminaria en la lateral del bulevar Fundadores, antes del cruce con Solidaridad, en la colonia Zaragoza, en Saltillo.

El accidente movilizó a elementos de la Policía Municipal y al personal del cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al sitio para atender la emergencia y verificar las condiciones del conductor.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-trabajador-de-17-anos-resulta-lesionado-tras-caerle-vidrios-encima-ME24028411

La unidad involucrada fue un Toyota Camry, cuyo conductor perdió el control y chocó contra la estructura metálica tras subir a la banqueta, lo que provocó que, después del impacto, el vehículo terminara volcado sobre la vialidad.

$!La unidad chocó contra una luminaria después de que el conductor subiera a la banqueta y perdiera el control.
La unidad chocó contra una luminaria después de que el conductor subiera a la banqueta y perdiera el control. ULISES MARTÍNEZ

Pese a lo ocurrido, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, por lo que la atención se concentró en asegurar el área y realizar las diligencias correspondientes.

$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y asegurar el área.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y asegurar el área. ULISES MARTÍNEZ

El conductor fue identificado como Eduardo Mauricio ¨N¨, de 39 años, quien quedó detenido por elementos municipales, ya que, durante la revisión del automóvil, localizaron latas de cerveza en el interior.

$!Durante la revisión del automóvil, los oficiales localizaron latas de cerveza en el interior del vehículo.
Durante la revisión del automóvil, los oficiales localizaron latas de cerveza en el interior del vehículo. ULISES MARTÍNEZ

Ante la posibilidad de que manejara bajo los efectos del alcohol, el automovilista fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal y dará seguimiento a las investigaciones del accidente.

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