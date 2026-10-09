Saltillo: trabajador de 17 años resulta lesionado tras caerle vidrios encima

Un trabajador de 17 años resultó lesionado luego de que varios vidrios le cayeran encima mientras realizaba sus labores en el interior de la empresa Gilsa, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja de Saltillo.

El afectado fue identificado como Eduardo, quien recibió atención prehospitalaria luego de que se reportara el accidente ocurrido dentro de las instalaciones del establecimiento.