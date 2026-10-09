Saltillo: trabajador de 17 años resulta lesionado tras caerle vidrios encima

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    Saltillo: trabajador de 17 años resulta lesionado tras caerle vidrios encima
    Socorristas realizaron una valoración física al empleado antes de determinar su traslado para recibir atención médica. ULISES MARTÍNEZ

El empleado recibió atención prehospitalaria y fue llevado a una unidad médica para descartar afectaciones de gravedad y determinar el tratamiento necesario

Un trabajador de 17 años resultó lesionado luego de que varios vidrios le cayeran encima mientras realizaba sus labores en el interior de la empresa Gilsa, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja de Saltillo.

El afectado fue identificado como Eduardo, quien recibió atención prehospitalaria luego de que se reportara el accidente ocurrido dentro de las instalaciones del establecimiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/descienden-del-cristo-de-las-galeras-y-caen-dos-menores-en-moto-a-un-arroyo-en-saltillo-CE24024969

Tras recibir el reporte, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar e ingresaron al establecimiento para brindar atención al trabajador, a quien le cayeron varios espejos.

$!El accidente ocurrió dentro de las instalaciones de la empresa, donde el trabajador realizaba sus labores.
El accidente ocurrió dentro de las instalaciones de la empresa, donde el trabajador realizaba sus labores. ULISES MARTÍNEZ

Los socorristas realizaron una valoración física a Eduardo para determinar su estado de salud y descartar posibles lesiones que requirieran atención inmediata, debido a que presentaba una lesión en la cabeza.

Una vez concluida la revisión inicial, se determinó su traslado a las instalaciones de la benemérita institución, donde recibiría atención médica.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a las instalaciones de Gilsa para atender al trabajador de 17 años.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a las instalaciones de Gilsa para atender al trabajador de 17 años. ULISES MARTÍNEZ

El personal médico se encargaría de realizar los estudios correspondientes para descartar lesiones de gravedad y establecer el tratamiento necesario.

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