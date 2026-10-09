Saltillo: trabajador de 17 años resulta lesionado tras caerle vidrios encima
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El empleado recibió atención prehospitalaria y fue llevado a una unidad médica para descartar afectaciones de gravedad y determinar el tratamiento necesario
Un trabajador de 17 años resultó lesionado luego de que varios vidrios le cayeran encima mientras realizaba sus labores en el interior de la empresa Gilsa, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja de Saltillo.
El afectado fue identificado como Eduardo, quien recibió atención prehospitalaria luego de que se reportara el accidente ocurrido dentro de las instalaciones del establecimiento.
Tras recibir el reporte, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar e ingresaron al establecimiento para brindar atención al trabajador, a quien le cayeron varios espejos.
Los socorristas realizaron una valoración física a Eduardo para determinar su estado de salud y descartar posibles lesiones que requirieran atención inmediata, debido a que presentaba una lesión en la cabeza.
Una vez concluida la revisión inicial, se determinó su traslado a las instalaciones de la benemérita institución, donde recibiría atención médica.
El personal médico se encargaría de realizar los estudios correspondientes para descartar lesiones de gravedad y establecer el tratamiento necesario.