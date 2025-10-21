Vuelca conductora al pasar un bordo y derribar luminaria en Saltillo

Una joven conductora sufrió una aparatosa volcadura la noche del lunes, luego de perder el control de su vehículo al salir del fraccionamiento donde reside en Saltillo. Aunque no resultó con lesiones, el accidente provocó daños materiales y un gran susto para la mujer.

Los hechos ocurrieron cerca de las 22:30 horas, cuando Diana Elizabeth ¨N¨, de 35 años, salió del fraccionamiento Vía Natura y se dirigía hacia el poniente por la calle Olga Sánchez Cordero. La mujer conducía una camioneta Volkswagen Tiguan color guinda, y de acuerdo con su versión, perdió el control del vehículo al pasar por un bordo en la vía.

