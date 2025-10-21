Vuelca conductora al pasar un bordo y derribar luminaria en Saltillo
El accidente ocurrió cuando la conductora salía del fraccionamiento Vía Natura, perdió el control de su camioneta
Una joven conductora sufrió una aparatosa volcadura la noche del lunes, luego de perder el control de su vehículo al salir del fraccionamiento donde reside en Saltillo. Aunque no resultó con lesiones, el accidente provocó daños materiales y un gran susto para la mujer.
Los hechos ocurrieron cerca de las 22:30 horas, cuando Diana Elizabeth ¨N¨, de 35 años, salió del fraccionamiento Vía Natura y se dirigía hacia el poniente por la calle Olga Sánchez Cordero. La mujer conducía una camioneta Volkswagen Tiguan color guinda, y de acuerdo con su versión, perdió el control del vehículo al pasar por un bordo en la vía.
El impacto provocó que la camioneta se subiera al cordón cuneta, donde se encontraba una luminaria municipal. La conductora no logró esquivar el poste y golpeó la base con el neumático delantero derecho, lo que derivó en la volcadura del vehículo.
A pesar de lo aparatoso del accidente, la mujer logró salir por sus propios medios y no presentó lesiones visibles, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento del percance y proceder al aseguramiento de la camioneta, ya que la luminaria dañada es propiedad del municipio.
Las autoridades realizaron el levantamiento del reporte correspondiente y solicitaron apoyo para retirar el vehículo, que quedó con daños considerables en la parte delantera y lateral derecha. La zona fue acordonada por algunos minutos para evitar riesgos a otros automovilistas.