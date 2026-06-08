Vuelca, derriba la cerca del aeropuerto y huye del lugar en Ramos Arizpe

Una volcadura movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad la tarde de este lunes sobre el bulevar Hacienda de Queréndaro, en el municipio de Ramos Arizpe, donde un vehículo terminó impactado contra la malla perimetral del aeropuerto.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal y personal de Bomberos acudieron al lugar y localizaron un automóvil Chevrolet Cavalier, acostado sobre su lado izquierdo. Debido al impacto, la unidad derribó parte de la malla metálica que delimita las instalaciones aeroportuarias.