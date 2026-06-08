Vuelca, derriba la cerca del aeropuerto y huye del lugar en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Vuelca, derriba la cerca del aeropuerto y huye del lugar en Ramos Arizpe
    Al llegar al sitio, elementos de seguridad localizaron la unidad sin ocupantes, por lo que se presume que quienes viajaban en el vehículo abandonaron el lugar antes del arribo de las autoridades. CORTESÍA

Los ocupantes del vehículo no fueron localizados en el lugar, por lo que autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente

Una volcadura movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad la tarde de este lunes sobre el bulevar Hacienda de Queréndaro, en el municipio de Ramos Arizpe, donde un vehículo terminó impactado contra la malla perimetral del aeropuerto.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal y personal de Bomberos acudieron al lugar y localizaron un automóvil Chevrolet Cavalier, acostado sobre su lado izquierdo. Debido al impacto, la unidad derribó parte de la malla metálica que delimita las instalaciones aeroportuarias.

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$!Personal de Bomberos y Policía Municipal realizó una inspección preventiva en la zona para descartar riesgos adicionales y verificar las condiciones en las que ocurrió el accidente.
Personal de Bomberos y Policía Municipal realizó una inspección preventiva en la zona para descartar riesgos adicionales y verificar las condiciones en las que ocurrió el accidente. CORTESÍA

Al realizar la inspección correspondiente, las autoridades no encontraron personas dentro, alrededor ni en el interior del vehículo accidentado. Testigos señalaron que los ocupantes presuntamente abandonaron el lugar antes de la llegada de los cuerpos de auxilio.

Las labores de revisión se llevaron a cabo para descartar riesgos adicionales en la zona, mientras se verificaban las condiciones en que ocurrió el percance y los daños ocasionados a la infraestructura federal.

$!El fuerte impacto provocó daños en la cerca metálica que delimita las instalaciones aeroportuarias, situación que obligó a la intervención de autoridades federales para tomar conocimiento de los hechos.
El fuerte impacto provocó daños en la cerca metálica que delimita las instalaciones aeroportuarias, situación que obligó a la intervención de autoridades federales para tomar conocimiento de los hechos. CORTESÍA

Debido a que el accidente involucró afectaciones a propiedad federal, elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo de las diligencias correspondientes y del aseguramiento de la unidad para continuar con las investigaciones.

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