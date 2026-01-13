Vuelca tráiler en la 57 y paraliza la circulación rumbo a Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El percance generó afectaciones temporales a la movilidad en la carretera federal 57, donde autoridades implementaron cierres y labores de abanderamiento durante varias horas
Un parabrisas empañado habría provocado que el conductor de un tráiler perdiera el control de la unidad y volcara sobre la carretera federal 57, lo que generó el cierre total de la circulación con dirección de Matehuala a Saltillo, a la altura del ejido Artesillas.
De acuerdo con autoridades federales, el operador del tráiler número económico 90178, perteneciente a la empresa Castores y que transportaba plafones, se desplazaba hacia Saltillo cuando, al llegar al kilómetro 211, perdió visibilidad de manera repentina debido al empañamiento del parabrisas.
TE PUEDE INTERESAR: Muere hombre prensado tras fatal choque entre van y tráiler en la Monterrey-Saltillo
Al tomar una curva, el conductor no logró maniobrar adecuadamente y una de las llantas salió de la carpeta asfáltica y cayó en la cuneta, situación que derivó en la pérdida total de control del vehículo.
Como consecuencia, la pesada unidad terminó volcada sobre su costado, obstruyendo ambos carriles de la vialidad y provocando la interrupción total del tránsito en ese tramo.
Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al lugar para valorar al conductor, quien presentó un golpe en la cabeza, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores de abanderamiento, además de solicitar el apoyo de una grúa para retirar el tráiler siniestrado.
Tras las maniobras de retiro, la circulación con dirección a la capital del estado fue reabierta. Al sitio también acudió la aseguradora del conductor, la cual se hizo cargo de los daños ocasionados y del manejo de la carga transportada.