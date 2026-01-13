Vuelca tráiler en la 57 y paraliza la circulación rumbo a Saltillo

Saltillo
/ 13 enero 2026
    Vuelca tráiler en la 57 y paraliza la circulación rumbo a Saltillo
    Las labores para recoger el camión tardaron varios minutos FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El percance generó afectaciones temporales a la movilidad en la carretera federal 57, donde autoridades implementaron cierres y labores de abanderamiento durante varias horas

Un parabrisas empañado habría provocado que el conductor de un tráiler perdiera el control de la unidad y volcara sobre la carretera federal 57, lo que generó el cierre total de la circulación con dirección de Matehuala a Saltillo, a la altura del ejido Artesillas.

De acuerdo con autoridades federales, el operador del tráiler número económico 90178, perteneciente a la empresa Castores y que transportaba plafones, se desplazaba hacia Saltillo cuando, al llegar al kilómetro 211, perdió visibilidad de manera repentina debido al empañamiento del parabrisas.

$!Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento del accidente y coordinar el cierre vial.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento del accidente y coordinar el cierre vial. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al tomar una curva, el conductor no logró maniobrar adecuadamente y una de las llantas salió de la carpeta asfáltica y cayó en la cuneta, situación que derivó en la pérdida total de control del vehículo.

Como consecuencia, la pesada unidad terminó volcada sobre su costado, obstruyendo ambos carriles de la vialidad y provocando la interrupción total del tránsito en ese tramo.

$!Maniobras de grúa permitieron retirar la unidad y reabrir la circulación hacia Saltillo.
Maniobras de grúa permitieron retirar la unidad y reabrir la circulación hacia Saltillo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al lugar para valorar al conductor, quien presentó un golpe en la cabeza, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores de abanderamiento, además de solicitar el apoyo de una grúa para retirar el tráiler siniestrado.

$!La carga de plafones quedó esparcida parcialmente tras la volcadura en el kilómetro 211.
La carga de plafones quedó esparcida parcialmente tras la volcadura en el kilómetro 211. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras las maniobras de retiro, la circulación con dirección a la capital del estado fue reabierta. Al sitio también acudió la aseguradora del conductor, la cual se hizo cargo de los daños ocasionados y del manejo de la carga transportada.

Temas


accidentes viales
Carreteras
Seguridad

Localizaciones


Saltillo
CARRETERA 57

