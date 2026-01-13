Vuelca tráiler en la 57 y paraliza la circulación rumbo a Saltillo

Un parabrisas empañado habría provocado que el conductor de un tráiler perdiera el control de la unidad y volcara sobre la carretera federal 57, lo que generó el cierre total de la circulación con dirección de Matehuala a Saltillo, a la altura del ejido Artesillas.

De acuerdo con autoridades federales, el operador del tráiler número económico 90178, perteneciente a la empresa Castores y que transportaba plafones, se desplazaba hacia Saltillo cuando, al llegar al kilómetro 211, perdió visibilidad de manera repentina debido al empañamiento del parabrisas.

