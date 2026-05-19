Vuelca tráiler en la carretera 57; rescatan a dos

Más de veinte toneladas de sueros fueron declaradas como pérdida total tras la volcadura de un tráiler en el kilómetro 231 de la carretera federal 57, en el tramo Saltillo-Matehuala.

El reporte, que se recibió alrededor de las 6:30 de la tarde en la conocida “Curva de los Lamentos”, movilizó a elementos de Protección Civil de Arteaga, así como a paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

Los cuerpos de auxilio realizaron labores de búsqueda y rescate en la cabina de un tráiler marca Kenworth, perteneciente a la empresa RATE de Occidente. En el lugar localizaron a una mujer y a un hombre, quien presuntamente era el operador de la unidad; afortunadamente, ninguno de los dos resultó lesionado.

De acuerdo con el testimonio de los ocupantes, al desplazarse sobre el carril de sur a norte con dirección a Saltillo, la unidad se quedó sin frenos a partir del túnel. Su vida estuvo en peligro, ya que avanzaron por al menos tres curvas sinuosas antes de llegar al kilómetro 231, donde el operador tomó la decisión de impactar de manera intencional contra el talud de un cerro para intentar detener la pesada unidad.

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Sin embargo, debido a la velocidad con la que circulaba, el tráiler terminó volcando junto con el remolque que transportaba las bebidas hidratantes. La caja quedó completamente destruida y parte de la mercancía terminó derramada sobre la carpeta asfáltica.

Decenas de automovilistas detuvieron su marcha para llevarse botellas de los productos esparcidos en el lugar. Aproximadamente el 30 por ciento de la carga logró ser recuperada por personal de CAPUFE, para posteriormente quedar a disposición de la aseguradora.

El accidente afectó la circulación vehicular en los carriles de sur a norte, los cuales permanecieron cerrados durante media hora mientras se realizaban las maniobras para retirar la cabina.