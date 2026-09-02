Vuelca trailero en la carretera Saltillo-Monterrey

Daños materiales y un caos vial dejó la volcadura de un tráiler registrada la tarde de este miércoles en el kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Saltillo.

El accidente movilizó a una ambulancia y a personal de Rescate Urbano de Protección Civil de Ramos Arizpe, Coahuila, quienes acudieron al sitio para brindar atención al operador de la unidad.

El conductor del tráiler, perteneciente a la empresa DirectoExpress, dijo tener 26 años de edad. Tras ser valorado por los paramédicos, se le recomendó ser trasladado a una clínica para recibir atención médica; sin embargo, prefirió permanecer en el lugar a la espera de la aseguradora de la empresa para que le proporcionara un pase médico.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el operador circulaba sobre el libramiento Norponiente y, al llegar a la curva que conecta con los carriles en dirección norte de la carretera Monterrey-Saltillo, sobrevino el percance.