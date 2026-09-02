Vuelca trailero en la carretera Saltillo-Monterrey
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Salió del libramiento para incorporarse a la libre Monterrey-Saltillo y sobrevino el accidente
Daños materiales y un caos vial dejó la volcadura de un tráiler registrada la tarde de este miércoles en el kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Saltillo.
El accidente movilizó a una ambulancia y a personal de Rescate Urbano de Protección Civil de Ramos Arizpe, Coahuila, quienes acudieron al sitio para brindar atención al operador de la unidad.
El conductor del tráiler, perteneciente a la empresa DirectoExpress, dijo tener 26 años de edad. Tras ser valorado por los paramédicos, se le recomendó ser trasladado a una clínica para recibir atención médica; sin embargo, prefirió permanecer en el lugar a la espera de la aseguradora de la empresa para que le proporcionara un pase médico.
De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el operador circulaba sobre el libramiento Norponiente y, al llegar a la curva que conecta con los carriles en dirección norte de la carretera Monterrey-Saltillo, sobrevino el percance.
El conductor señaló que al accionar el freno de motor este no respondió, lo que provocó que perdiera el control de la unidad al tomar la curva, saliera del camino y terminara volcado sobre su costado izquierdo.
La volcadura afectó la circulación vehicular durante más de una hora, generando largas filas de automóviles en la zona, hasta el arribo de oficiales de la Guardia Nacional (GN), quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores para agilizar el tránsito.
Debido a que el tráiler transportaba aproximadamente 20 toneladas de rines de magnesio, fue necesario solicitar el apoyo de dos grúas para realizar las maniobras correspondientes y retirar la unidad del lugar.
Las autoridades permanecieron en el sitio mientras se efectuaban las labores de recuperación del tráiler y de la carga, con el objetivo de restablecer por completo la circulación en este tramo de la carretera.