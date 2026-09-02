Vuelca trailero en la carretera Saltillo-Monterrey

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Vuelca trailero en la carretera Saltillo-Monterrey
    Paramédicos acudieron al lugar para atender al conductor.
    Vuelca trailero en la carretera Saltillo-Monterrey

Salió del libramiento para incorporarse a la libre Monterrey-Saltillo y sobrevino el accidente

Daños materiales y un caos vial dejó la volcadura de un tráiler registrada la tarde de este miércoles en el kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Saltillo.

El accidente movilizó a una ambulancia y a personal de Rescate Urbano de Protección Civil de Ramos Arizpe, Coahuila, quienes acudieron al sitio para brindar atención al operador de la unidad.

El conductor del tráiler, perteneciente a la empresa DirectoExpress, dijo tener 26 años de edad. Tras ser valorado por los paramédicos, se le recomendó ser trasladado a una clínica para recibir atención médica; sin embargo, prefirió permanecer en el lugar a la espera de la aseguradora de la empresa para que le proporcionara un pase médico.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el operador circulaba sobre el libramiento Norponiente y, al llegar a la curva que conecta con los carriles en dirección norte de la carretera Monterrey-Saltillo, sobrevino el percance.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/agresion-desata-represalia-en-lomas-verdes-de-saltillo-fge-investiga-ataque-y-danos-a-vivienda-video-JA23231989

El conductor señaló que al accionar el freno de motor este no respondió, lo que provocó que perdiera el control de la unidad al tomar la curva, saliera del camino y terminara volcado sobre su costado izquierdo.

La volcadura afectó la circulación vehicular durante más de una hora, generando largas filas de automóviles en la zona, hasta el arribo de oficiales de la Guardia Nacional (GN), quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores para agilizar el tránsito.

Debido a que el tráiler transportaba aproximadamente 20 toneladas de rines de magnesio, fue necesario solicitar el apoyo de dos grúas para realizar las maniobras correspondientes y retirar la unidad del lugar.

Las autoridades permanecieron en el sitio mientras se efectuaban las labores de recuperación del tráiler y de la carga, con el objetivo de restablecer por completo la circulación en este tramo de la carretera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ayuda

La ayuda
La explosión destrozó los ventanales y parte de la fachada de Tortas Alex de Monterrey.

Explosión en Tortas Alex sacude plaza comercial en la colonia República de Saltillo
true

Refrenda Coahuila coordinación con Gobierno Federal: Manolo
true

POLITICÓN: Salpica al titular de la UIF Coahuila testimonio de ‘El Grande’ en nuevo libro de Anabel Hernández
Caso de perro arrastrado por una camioneta llega al Ministerio Público en Acuña, Coahuila.

Agresor de perro arrastrado en camioneta es identificado; la mascota es atendida de las heridas, en Acuña, Coahuila
Los Lobos de la UAdeC mostraron los uniformes que utilizarán durante la temporada 2026, como parte de la renovación del programa.

Así es la nueva imagen de Lobos de la UAdeC para la temporada 2026 de la ONEFA
Esto ha desatado algunas críticas debido a que la ley federal prohíbe la representación de un presidente vivo en monedas.

Sale a la venta moneda con el rostro de Trump
No es la primera vez que Trump impulsa el cambio de nombre de aguas que se extienden más allá de las fronteras de Estados Unidos.

Apple cambia el nombre del lago Ontario a ‘lago EEUU’ en mapas para usuarios estadounidenses