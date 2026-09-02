Agresión desata represalia en Lomas Verdes de Saltillo; FGE investiga ataque y daños a vivienda (video)

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    Agresión desata represalia en Lomas Verdes de Saltillo; FGE investiga ataque y daños a vivienda (video)
    Autoridades rastrean un Nissan Tiida blanco relacionado con el ataque. TOMADA DEL VIDEO
Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

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La Fiscalía de Coahuila investiga tanto la agresión contra un hombre de 31 años como los daños y amenazas registrados posteriormente en el domicilio de uno de los presuntos agresores

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas dos líneas de investigación paralelas tras la brutal agresión sufrida por Miguel Ángel, de 31 años, en la colonia Lomas Verdes, al sur de Saltillo, quien permanece hospitalizado con lesiones de gravedad provocadas por arma blanca y golpes diversos.

El conflicto tuvo su origen en una disputa iniciada en la red social Facebook, la cual escaló hasta culminar en el ataque físico perpetrado por varios sujetos que se desplazaban a bordo de un automóvil Nissan Tiida color blanco.

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De acuerdo con las indagatorias, los agresores fueron señalados preliminarmente como presuntos integrantes del grupo denominado “Familia Seguridad”, motivo por el cual las autoridades analizan las videograbaciones del suceso para lograr su plena identificación.

Posteriormente al ataque, allegados a la víctima acudieron al inmueble donde presuntamente habitaba uno de los agresores para causar destrozos y amedrentar a los ocupantes, situación que obligó a la intervención del Ministerio Público.

Sobre este hecho, el delegado de la Región Sureste de la Fiscalía de Coahuila, Julio Loera, confirmó la recepción de ambas denuncias e informó sobre el estado de salud de la primera víctima.

“Efectivamente, sí contamos con denuncia. La persona que fue golpeada aparentemente ya está mejor, ya está mejorando”, declaró el funcionario estatal al referirse al avance de las investigaciones.

Respecto a los actos vandálicos en el domicilio, Loera detalló: “Familiares de la persona lesionada van y ocasionan daños a la vivienda donde al parecer vivía uno de los agresores. Sin embargo, en el lugar y en la casa no estaba la persona que señalaban”.

El delegado explicó que las autoridades tuvieron que ejecutar un cateo tras el confinamiento de los residentes: “Los encierran donde estaba un señor con adolescentes, su esposa, amenazas de muerte... nosotros generamos ese cateo porque la familia tuvo que salirse de esa casa”.

“Estamos integrando a la par ambas denuncias, tanto las agresiones que sufrieron en la casa y los daños, las amenazas, así como las lesiones que sufre la persona que aparece ahí en el video”, puntualizó Julio Loera.

Las autoridades continúan con el análisis de los indicios y el rastreo del vehículo Tiida blanco para ubicar a los presuntos responsables de la primera agresión, quienes hasta el momento se mantienen prófugos de la justicia.

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Manuel Rodríguez

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Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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