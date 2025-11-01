Vuelca vehículo al salirse del camino sobre los carriles contrarios de la Monterrey-Saltillo

Saltillo
/ 1 noviembre 2025
    Vuelca vehículo al salirse del camino sobre los carriles contrarios de la Monterrey-Saltillo
    La unidad sufrió daños visibles luego de salir del camino y volcar sobre los carriles contrarios. FOTO: CORTESÍA

La conductora, quien presentó una crisis nerviosa, rechazó el traslado al hospital tras la valoración médica y permaneció en el lugar, ya que no se detectaron lesiones graves

Un automóvil Volkswagen Jetta terminó volcado la mañana de este sábado sobre la carretera Los Pinos, mientras circulaba con dirección hacia la carretera Monterrey-Saltillo.

El percance ocurrió cuando la conductora perdió el control al tomar una curva a exceso de velocidad, lo que provocó que la unidad saliera del camino, brincara el camellón central y terminara volcada en los carriles contrarios a su dirección original.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: prenden fuego a vivienda tras presunto conflicto de renta en Lomas de Zapalinamé

$!La conductora de 32 años fue atendida por paramédicos tras presentar una crisis nerviosa.
La conductora de 32 años fue atendida por paramédicos tras presentar una crisis nerviosa. FOTO: CORTESÍA

Al lugar acudió personal de Bomberos de Ramos Arizpe, quienes confirmaron que no hubo otros vehículos involucrados. La unidad presentó daños visibles y obstruyó parcialmente la vía mientras se realizaban las maniobras de retiro.

$!Elementos de Tránsito Municipal coordinaron el retiro del vehículo para restablecer el flujo vehicular.
Elementos de Tránsito Municipal coordinaron el retiro del vehículo para restablecer el flujo vehicular. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

En el sitio fue atendida la conductora, una mujer de 32 años, quien presentaba una crisis nerviosa, aunque no presentaba fracturas ni lesiones graves según la valoración de los paramédicos. El personal médico ofreció trasladarla a un hospital para descartar posibles lesiones internas, pero la mujer rechazó el traslado y decidió permanecer en el lugar.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y coordinaron el retiro del vehículo para restablecer la circulación en la carretera.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Ulises Martínez

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Señaló que la política económica actual ‘hipoteca el futuro del país’ al debilitar el aparato productivo y abandonar a las pequeñas y medianas empresas.

Rubén Moreira acusa endeudamiento histórico y política fiscal regresiva del gobierno federal
Delegación de sindicatos chinos durante su visita a la sede nacional de la CTM en México.

Coahuila: CTM estrecha lazos con sindicatos de China en busca de cooperación laboral
true

Presidenta, no es lo mismo popularidad que credibilidad
Insistió en que México no debe volver a una guerra impuesta desde Estados Unidos.

Epigmenio Ibarra arremete contra Calderón: ‘Farsantes de la derecha medran con la tragedia’
La manifestación reunió a aproximadamente 30 personas que exigieron cambios en la atención de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

Saltillo: se manifiestan padres por fallas en procedimientos familiares de juzgados y Pronnif