Vuelca vehículo al salirse del camino sobre los carriles contrarios de la Monterrey-Saltillo

Un automóvil Volkswagen Jetta terminó volcado la mañana de este sábado sobre la carretera Los Pinos, mientras circulaba con dirección hacia la carretera Monterrey-Saltillo.

El percance ocurrió cuando la conductora perdió el control al tomar una curva a exceso de velocidad, lo que provocó que la unidad saliera del camino, brincara el camellón central y terminara volcada en los carriles contrarios a su dirección original.

