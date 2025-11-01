Vuelca vehículo al salirse del camino sobre los carriles contrarios de la Monterrey-Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La conductora, quien presentó una crisis nerviosa, rechazó el traslado al hospital tras la valoración médica y permaneció en el lugar, ya que no se detectaron lesiones graves
Un automóvil Volkswagen Jetta terminó volcado la mañana de este sábado sobre la carretera Los Pinos, mientras circulaba con dirección hacia la carretera Monterrey-Saltillo.
El percance ocurrió cuando la conductora perdió el control al tomar una curva a exceso de velocidad, lo que provocó que la unidad saliera del camino, brincara el camellón central y terminara volcada en los carriles contrarios a su dirección original.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: prenden fuego a vivienda tras presunto conflicto de renta en Lomas de Zapalinamé
Al lugar acudió personal de Bomberos de Ramos Arizpe, quienes confirmaron que no hubo otros vehículos involucrados. La unidad presentó daños visibles y obstruyó parcialmente la vía mientras se realizaban las maniobras de retiro.
En el sitio fue atendida la conductora, una mujer de 32 años, quien presentaba una crisis nerviosa, aunque no presentaba fracturas ni lesiones graves según la valoración de los paramédicos. El personal médico ofreció trasladarla a un hospital para descartar posibles lesiones internas, pero la mujer rechazó el traslado y decidió permanecer en el lugar.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y coordinaron el retiro del vehículo para restablecer la circulación en la carretera.