Saltillo: prenden fuego a vivienda tras presunto conflicto de renta en Lomas de Zapalinamé

Vecinos y personal de la Policía Municipal realizaron maniobras iniciales para sofocar un incendio en un domicilio de la colonia Lomas de Zapalinamé, hasta que el Cuerpo de Bomberos de Saltillo llegó para concluir con el control total de las llamas.

Minutos antes de las 08:00 horas, se reportó el siniestro al número de emergencias 911, indicando que una casa ubicada en la Calle 3 y Calle 6 de la mencionada colonia estaba en llamas, lo que movilizó a las autoridades al lugar.

