Saltillo: prenden fuego a vivienda tras presunto conflicto de renta en Lomas de Zapalinamé
Una persona resultó afectada y las pérdidas materiales incluyeron un neumático y una lavadora
Vecinos y personal de la Policía Municipal realizaron maniobras iniciales para sofocar un incendio en un domicilio de la colonia Lomas de Zapalinamé, hasta que el Cuerpo de Bomberos de Saltillo llegó para concluir con el control total de las llamas.
Minutos antes de las 08:00 horas, se reportó el siniestro al número de emergencias 911, indicando que una casa ubicada en la Calle 3 y Calle 6 de la mencionada colonia estaba en llamas, lo que movilizó a las autoridades al lugar.
Al acudir como primer respondiente, personal de la Policía Municipal comenzó a evaluar la situación. Uno de los vecinos, desde la parte alta del inmueble, abrió el tinaco y pasó cubetas con agua a los oficiales, quienes lograron controlar parcialmente el fuego mientras llegaban los bomberos.
El Cuerpo de Bomberos llevó a cabo las maniobras finales para extinguir completamente el incendio. Durante las diligencias se informó que en la vivienda reside un joven que, aparentemente, tuvo problemas con la persona que le renta el domicilio, quien presuntamente habría prendido fuego a la casa antes de abandonar el lugar.
Tras controlar el siniestro, se confirmó que un neumático y una lavadora resultaron pérdida total. La vivienda fue ventilada para liberar el humo, y posteriormente los bomberos y autoridades se retiraron del lugar, ya que el propietario no se presentó.