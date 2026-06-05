Vuelta en ‘U‘ termina en choque múltiple y daños a comercio en Saltillo

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    Vuelta en ‘U‘ termina en choque múltiple y daños a comercio en Saltillo
    El auto se proyectó contra la pared ULISES MARTÍNEZ

El choque múltiple también causó daños en un comercio y afectó la circulación mientras se realizaban las maniobras de atención en la zona

Autoridades municipales tomaron conocimiento de un accidente vial registrado en el cruce del bulevar Luis Echeverría Álvarez y la calle Delta Centauro, en la colonia Beta Centauro, donde se vieron involucrados tres vehículos, en Saltillo.

Conforme a la declaración de los participantes, Ilsa Daniela “N”, conductora de un vehículo Kia K3, intentó realizar una vuelta en U sobre el periférico. Durante la maniobra fue impactada por otro automóvil que circulaba por el lugar.

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La unidad fue golpeada por un Mazda 2 conducido por Mónica Consuelo “N”, quien señaló que tenía vía libre y únicamente observó cómo el otro vehículo se atravesó desde el lado derecho. Tras el impacto, el automóvil que realizaba la maniobra fue proyectado hacia un costado de la vialidad hasta terminar contra la pared de un comercio ubicado en la zona, ocasionando daños materiales tanto en la unidad como en el inmueble.

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Mientras los conductores permanecían en el sitio tras el primer percance, un taxista a bordo de un Nissan Tsuru, conducido por José Antonio “N”, que circulaba por el sector, no alcanzó a detener su marcha y se impactó por alcance contra uno de los vehículos involucrados en el accidente inicial.

El segundo choque provocó afectaciones adicionales a las unidades participantes y generó complicaciones momentáneas en la circulación, mientras se realizaban las labores de atención y abanderamiento por parte de las autoridades.

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