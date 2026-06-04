Incendio acaba con camioneta, en Ramos Arizpe
COMPARTIR
Sucedió en la carretera antigua a Monclova, a la altura de Los Pinos, en Ramos Arizpe, Coahuila
Una camioneta se incendió mientras circulaba sobre la carretera federal 57, en el tramo Antigua-Monclova, a la altura del entronque con la carretera a Los Pinos, en dirección a Ramos Arizpe.
De acuerdo con el reporte, el siniestro ocurrió alrededor de las 19:00 horas y presuntamente fue provocado por una falla eléctrica. Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia encontraron la cabina de la unidad envuelta en llamas.
Personal de Protección Civil realizó las maniobras necesarias para sofocar el incendio y eliminar cualquier riesgo para los automovilistas que transitaban por la zona. La propietaria del vehículo fue identificada como Mayra Alejandra Sánchez Lara. En la camioneta viajaban tres personas, quienes afortunadamente resultaron ilesas.
Elementos de la Policía Municipal permanecieron en el sitio en espera de la llegada de personal de la Policía Estatal, que se encargaría de los procedimientos correspondientes. La unidad involucrada es una camioneta Chevrolet color rojo, con placas de circulación RE-03-154 del estado de Nuevo León.