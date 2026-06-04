Incendio acaba con camioneta, en Ramos Arizpe

Una camioneta se incendió mientras circulaba sobre la carretera federal 57, en el tramo Antigua-Monclova, a la altura del entronque con la carretera a Los Pinos, en dirección a Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte, el siniestro ocurrió alrededor de las 19:00 horas y presuntamente fue provocado por una falla eléctrica. Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia encontraron la cabina de la unidad envuelta en llamas.