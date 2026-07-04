Vuelve Yoana a Saltillo tras recibir trasplante de hígado en Guadalajara

Saltillo volverá a recibir a Yoana, la niña cuya historia conmovió a miles de personas dentro y fuera de Coahuila, luego de que su familia confirmara que regresó a la ciudad para continuar su recuperación tras el trasplante de hígado al que fue sometida en Guadalajara. A través de la página ”Un Milagro para Yoana”, sus padres informaron que la menor pudo volver a casa después de permanecer varias semanas en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, donde el pasado 5 de mayo recibió un trasplante gracias a la donación de un segmento del hígado de su tía Ana.

La familia señaló que el regreso fue posible gracias a la evolución favorable de Yoana y al seguimiento del equipo médico que la atendió durante su hospitalización. No obstante, precisó que la recuperación aún continúa y que la niña deberá acudir a consultas, realizarse estudios de laboratorio, seguir con su tratamiento y mantener cuidados permanentes para proteger el órgano trasplantado. ”Hoy volvemos a Saltillo con un corazón lleno de esperanza, conscientes de que el camino continúa y de que seguiré con mis consultas, laboratorios, medicamentos y cuidados para proteger el regalo de vida que recibí”, compartieron en la publicación. Los padres también aprovecharon el mensaje para agradecer a quienes participaron durante la campaña emprendida para reunir los recursos necesarios para la cirugía. Reconocieron el apoyo de la tía Ana, quien fue la donadora viva; de la Fundación NOIS de México; del equipo médico; de las personas que realizaron donativos, organizaron actividades y elevaron oraciones, así como de los medios de comunicación que difundieron el caso.

”Porque este regreso también es de ustedes”, expresaron, al señalar que cada apoyo recibido contribuyó a que Yoana pudiera recibir una nueva oportunidad de vida. La historia de la menor movilizó a miles de personas durante los últimos meses. Diversas actividades de recaudación, además de la solidaridad de ciudadanos y organizaciones, permitieron reunir los recursos para el trasplante, procedimiento que finalmente se realizó el pasado 5 de mayo en Guadalajara. En la misma publicación, la familia retomó una frase que acompañó la campaña durante el Mundial de Futbol: “¡Y sí, sí! Sí se pudo. Sí hubo un milagro. Y sí... Yoana regresa a Saltillo”.

Publicidad