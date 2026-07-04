Vuelve Yoana a Saltillo tras recibir trasplante de hígado en Guadalajara

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    Vuelve Yoana a Saltillo tras recibir trasplante de hígado en Guadalajara
    Tras permanecer casi dos meses en Guadalajara, Yoana regresó a Saltillo para continuar en casa la recuperación posterior al trasplante de hígado que recibió el pasado 5 de mayo. CORTESÍA

La menor continuará su recuperación en casa, luego de una evolución favorable; su familia agradeció el apoyo recibido durante la campaña para costear la cirugía

Saltillo volverá a recibir a Yoana, la niña cuya historia conmovió a miles de personas dentro y fuera de Coahuila, luego de que su familia confirmara que regresó a la ciudad para continuar su recuperación tras el trasplante de hígado al que fue sometida en Guadalajara.

A través de la página ”Un Milagro para Yoana”, sus padres informaron que la menor pudo volver a casa después de permanecer varias semanas en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, donde el pasado 5 de mayo recibió un trasplante gracias a la donación de un segmento del hígado de su tía Ana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/recibe-el-obispo-emerito-de-saltillo-raul-vera-el-grado-de-doctor-honoris-causa-en-zapopan-jalisco-MK21908422

La familia señaló que el regreso fue posible gracias a la evolución favorable de Yoana y al seguimiento del equipo médico que la atendió durante su hospitalización. No obstante, precisó que la recuperación aún continúa y que la niña deberá acudir a consultas, realizarse estudios de laboratorio, seguir con su tratamiento y mantener cuidados permanentes para proteger el órgano trasplantado.

”Hoy volvemos a Saltillo con un corazón lleno de esperanza, conscientes de que el camino continúa y de que seguiré con mis consultas, laboratorios, medicamentos y cuidados para proteger el regalo de vida que recibí”, compartieron en la publicación.

Los padres también aprovecharon el mensaje para agradecer a quienes participaron durante la campaña emprendida para reunir los recursos necesarios para la cirugía. Reconocieron el apoyo de la tía Ana, quien fue la donadora viva; de la Fundación NOIS de México; del equipo médico; de las personas que realizaron donativos, organizaron actividades y elevaron oraciones, así como de los medios de comunicación que difundieron el caso.

$!El acompañamiento de su familia fue fundamental durante la etapa de recuperación que siguió al trasplante de hígado.
El acompañamiento de su familia fue fundamental durante la etapa de recuperación que siguió al trasplante de hígado. CORTESÍA

”Porque este regreso también es de ustedes”, expresaron, al señalar que cada apoyo recibido contribuyó a que Yoana pudiera recibir una nueva oportunidad de vida.

La historia de la menor movilizó a miles de personas durante los últimos meses. Diversas actividades de recaudación, además de la solidaridad de ciudadanos y organizaciones, permitieron reunir los recursos para el trasplante, procedimiento que finalmente se realizó el pasado 5 de mayo en Guadalajara.

En la misma publicación, la familia retomó una frase que acompañó la campaña durante el Mundial de Futbol: “¡Y sí, sí! Sí se pudo. Sí hubo un milagro. Y sí... Yoana regresa a Saltillo”.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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