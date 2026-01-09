¿Ya quitaste el pino de navidad? Aquí puedes depositarlo y contribuir a evitar incendios

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Espacios Urbanos, inició la campaña de recolección de pinos navideños naturales. El objetivo principal es garantizar una disposición final adecuada que permita la reutilización de estos desechos vegetales.

Emmanuel Olache, titular del área, informó que ya se tienen definidos los puntos de recepción. Entre los más conocidos destacan el Biblioparque Norte, Biblioparque Sur, el Parque El Mirador y el Parque Urdiñola para comodidad de la población.

TE PUEDE INTERESAR: Navidad más cara en Saltillo: Precio del pino, por arriba de la inflación

“También están en la Saltillo 2000, el parque Activa tu Parque, Plaza Sports Mira Sierra y acá en la Plaza Colosio”, detalló el funcionario. Asimismo, se habilitaron los centros de verificación vehicular ubicados en Paseo de la Reforma y la Plaza del Compositor.

Sobre la relevancia de esta medida, Olache subrayó que se busca que los ejemplares “estén en un centro de acopio donde puedan ser reutilizados como desechos vegetales”. Con esto se evita que terminen obstruyendo la vía pública o ecosistemas locales.

El directivo advirtió que es vital que los pinos “no lleguen a caer en arroyos o callejones, lugares donde pueda ser nido de fauna nociva”. Además, señaló que los árboles secos representan un grave peligro de incendios al ser material combustible.

“Puede haber taponamientos en los arroyos en las épocas de lluvia o incendios, porque es material combustible”, enfatizó Olache. La dirección busca mitigar riesgos ante el incremento de basura vegetal que se genera tras concluir las festividades decembrinas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Decorar la Navidad: creatividad que reduce el estrés y fortalece el bienestar emocional

Respecto al desecho de series navideñas dañadas, Olache aclaró que son materiales de manejo especial. Sin embargo, ante la falta de centros específicos regulados, indicó que “sí los pudieran poner dentro de sus basuras de residuos sólidos urbanos”.

Finalmente, el funcionario hizo una recomendación importante para quienes decidan tirar estas luces a la basura convencional. Pidió a la ciudadanía asegurarse de “quitarles las baterías” para evitar una contaminación mayor por componentes químicos.