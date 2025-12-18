Saltillo: Decorar la Navidad: creatividad que reduce el estrés y fortalece el bienestar emocional

Encender las luces del árbol, colgar los adornos en familia o envolver regalos con detalles únicos son gestos cotidianos que, lejos de ser superficiales, tienen un impacto directo en el bienestar emocional. Estudios recientes coinciden en que anticipar la decoración navideña despierta recuerdos positivos, refuerza la conexión con el hogar y contribuye a disminuir los niveles de estrés propios del cierre de año.

“Los adornos navideños son un ancla emocional que nos conecta con momentos felices del pasado; nos remontan a la ilusión de compartir en familia y cerrar el año acompañados de nuestros seres queridos”, explica la experta Yanelly Reyes. De acuerdo con diversos estudios, la sola anticipación del momento de decorar el hogar puede elevar el estado de ánimo de una forma que pocas temporalidades logran.

LA INFLACIÓN, EL GRINCH DE LOS SALTILLENSES

Además de los gastos en posadas, cenas y regalos, de cara al cierre del año las familias de Saltillo también invierten en la decoración navideña, principalmente en el tradicional árbol. Según un estudio realizado por VANGUARDIA, el costo de los árboles ha aumentado en aproximadamente 127 por ciento en términos reales desde 1995.

Las tradicionales cenas de Navidad y Año Nuevo también resentirán el impacto inflacionario en 2025. Según el más reciente monitoreo de precios de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), el gasto promedio para estas celebraciones aumentó 17 por ciento en comparación con el año pasado, al ubicarse en alrededor de 17 mil 100 pesos para una reunión de hasta 15 personas, lo que equivale a un desembolso cercano a mil 400 pesos por comensal.

LA EXPERIENCIA VA MÁS ALLÁ DE LOS ÁRBOLES Y LAS LUCES

La intervención creativa de los espacios —a través de manualidades, decoración personalizada o iluminación— convierte al hogar en un refugio emocional frente al estrés cotidiano. Transformar el entorno genera una sensación de control, comodidad y bienestar que impacta positivamente en la salud mental.

La decoración navideña personalizada ha dejado de ser un pasatiempo para consolidarse como un ritual personal y familiar. Elaborar adornos con las propias manos activa la memoria, promueve la calma y propicia una pausa consciente. Cuando cada pieza se diseña con intención y significado, su impacto trasciende lo visual y se convierte en un catalizador de emociones compartidas.

“Crear tus propios adornos o personalizar los espacios navideños permite vivir la temporada de manera más auténtica y emocional. No se trata de perfección, sino de que cada elemento lleve tu sello”, señala Reyes. Reconectar con el hogar, la historia personal y los afectos se vuelve, así, el verdadero sentido de la temporada.

En un mes marcado por la saturación —compras de último momento, tráfico y compromisos— el crafting emerge como un acto de autocuidado y reconexión. Personalizar un regalo para familiares o amigos no solo crea objetos, sino experiencias cargadas de intención y afecto.

Las alternativas del DIY navideño (hazlo tú mismo) son tan amplias como personales: calendarios de adviento con mensajes diarios, adornos con nombres o frases significativas, así como etiquetas y envoltorios que combinan texturas y simbolismos. Esta tendencia también abre una ventana de oportunidad para el emprendimiento creativo.

Adornos personalizados, cajas temáticas y tarjetas hechas a mano tienen alta demanda en plataformas digitales y entornos escolares. El modelo DIY permite producción bajo pedido, adaptabilidad y una identidad visual auténtica. Desde casa, los creadores pueden lanzar colecciones navideñas únicas y generar ingresos con propósito.