Navidad más cara en Saltillo: Precio del pino, por arriba de la inflación

Saltillo
/ 15 noviembre 2025
    Las familias de Saltillo incrementan su gasto en decoración navideña, especialmente en el árbol de Navidad. FOTO: CUARTOSCURO

Mientras que en 1995 las familias saltillenses podían comprar un árbol por 180 pesos, hoy los precios alcanzan hasta 5 mil pesos.

Además de los gastos en posadas, cenas y regalos, de cara al cierre del año las familias saltillenses también invierten en la decoración navideña, principalmente en el tradicional árbol. Según un estudio realizado por VANGUARDIA, el costo de los árboles ha aumentado en aproximadamente 127% en términos reales desde 1995.

El estudio se realizó con base en anuncios publicitarios encontrados en el Archivo Municipal de Saltillo, específicamente en la hemeroteca que conserva ediciones impresas del periódico con anuncios que ofrecían árboles de Navidad desde 180 pesos en 1995.

Considerando el aumento general de los precios en la economía y ajustándolos a pesos actuales, un árbol de Navidad en 1995 tenía un costo de aproximadamente mil 103 pesos actuales, según el cálculo realizado con base en los datos del IPC del Banco de México.

$!Otros productos como esferas o decoraciones también representan un gasto fuerte para el bolsillo de los saltillenses.
Otros productos como esferas o decoraciones también representan un gasto fuerte para el bolsillo de los saltillenses. FOTO: OMAR SAUCEDO

A inicios de la década de 2000, los costos de los árboles rondaban los 350 pesos, lo que, ajustado por inflación, equivaldría a unos mil pesos actuales. En términos reales, esto representa incluso una ligera disminución respecto al precio que tendría actualmente solo por efecto de la inflación, ya que el aumento nominal durante esos cinco años fue menor que la inflación acumulada.

Para 2024, los precios promedio de los árboles de Navidad fueron de 2 mil 500 pesos, lo que representa un aumento de aproximadamente 150% en términos reales respecto al año 2000.

Actualmente, es posible encontrar árboles desde 2 mil hasta 5 mil pesos, aunque el costo final depende del tipo de follaje, color y si incluyen luces integradas. Decoradores consultados por VANGUARDIA señalaron que algunas familias destinan actualmente hasta 10 mil pesos para decorar completamente su árbol, considerando la compra de adornos desde cero.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

