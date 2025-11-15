Navidad más cara en Saltillo: Precio del pino, por arriba de la inflación

Además de los gastos en posadas, cenas y regalos, de cara al cierre del año las familias saltillenses también invierten en la decoración navideña, principalmente en el tradicional árbol. Según un estudio realizado por VANGUARDIA, el costo de los árboles ha aumentado en aproximadamente 127% en términos reales desde 1995.

El estudio se realizó con base en anuncios publicitarios encontrados en el Archivo Municipal de Saltillo, específicamente en la hemeroteca que conserva ediciones impresas del periódico con anuncios que ofrecían árboles de Navidad desde 180 pesos en 1995.

Considerando el aumento general de los precios en la economía y ajustándolos a pesos actuales, un árbol de Navidad en 1995 tenía un costo de aproximadamente mil 103 pesos actuales, según el cálculo realizado con base en los datos del IPC del Banco de México.