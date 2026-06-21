Invitan a familias y aficionados a disfrutar este lunes del FutFest Saltillo con más partidos y diversión

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Invitan a familias y aficionados a disfrutar este lunes del FutFest Saltillo con más partidos y diversión
    Familias saltillenses disfrutaron del ambiente futbolero del FUTFEST 2026, que mantiene actividades deportivas, recreativas y de convivencia en el Biblioparque Norte. CORTESÍA

Los encuentros Noruega-Senegal y Jordania-Argelia serán transmitidos en pantalla gigante; habrá Pulsera Mágica con acceso ilimitado a atracciones participantes

El FutFest Saltillo 2026 continuará este lunes con una jornada de fútbol internacional, promociones en juegos mecánicos y diversas actividades recreativas para las familias que visiten el Biblioparque Norte.

La programación deportiva iniciará a las 18:00 horas con la transmisión del partido entre Noruega y Senegal. Más tarde, a las 21:00 horas, la pantalla gigante proyectará el encuentro entre Jordania y Argelia, como parte de las actividades deportivas del festival.

Además, este lunes estará disponible la promoción de la Pulsera Mágica, con un costo de 300 pesos, que permitirá a los asistentes utilizar durante todo el día los juegos mecánicos participantes. La promoción no aplica para las atracciones Rocas Garage, Zeus y Base Jumper.

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, quienes acudan al festival también podrán disfrutar de activaciones, zonas de fotografía, áreas de videojuegos y concursos de habilidades futbolísticas.

Asimismo, se mantienen disponibles los espacios gastronómicos, la venta de souvenirs y los torneos deportivos de fútbol 7, fútbol playero, pádel y tenis que forman parte de la oferta recreativa del evento.

El acceso al FutFest tiene un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos a través de la plataforma Ticket To Go. Los boletos también pueden adquirirse en las sucursales de JR Sombreros.

El FutFest Saltillo 2026 permanecerá en operación hasta el próximo 19 de julio con una programación de actividades deportivas, culturales y recreativas dirigidas al público de todas las edades.

El FutFest Saltillo 2026 continuará este lunes con una jornada de fútbol internacional, promociones en juegos mecánicos y diversas actividades recreativas para las familias que visiten el Biblioparque Norte.

La programación deportiva iniciará a las 18:00 horas con la transmisión del partido entre Noruega y Senegal. Más tarde, a las 21:00 horas, la pantalla gigante proyectará el encuentro entre Jordania y Argelia, como parte de las actividades deportivas del festival.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/familias-de-saltillo-se-apropian-de-plazas-renovadas-gracias-al-apoyo-de-harrison-barnes-AC21549229

Además, este lunes estará disponible la promoción de la Pulsera Mágica, con un costo de 300 pesos, que permitirá a los asistentes utilizar durante todo el día los juegos mecánicos participantes. La promoción no aplica para las atracciones Rocas Garage, Zeus y Base Jumper.

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, quienes acudan al festival también podrán disfrutar de activaciones, zonas de fotografía, áreas de videojuegos y concursos de habilidades futbolísticas.

Asimismo, se mantienen disponibles los espacios gastronómicos, la venta de souvenirs y los torneos deportivos de fútbol 7, fútbol playero, pádel y tenis que forman parte de la oferta recreativa del evento.

$!Este lunes, el FUTFEST ofrecerá la promoción de Pulsera Mágica por 300 pesos, además de la transmisión de los partidos Noruega-Senegal y Argelia-Jordania en pantalla gigante.
Este lunes, el FUTFEST ofrecerá la promoción de Pulsera Mágica por 300 pesos, además de la transmisión de los partidos Noruega-Senegal y Argelia-Jordania en pantalla gigante. CORTESÍA

El acceso al FutFest tiene un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos a través de la plataforma Ticket To Go. Los boletos también pueden adquirirse en las sucursales de JR Sombreros.

El FutFest Saltillo 2026 permanecerá en operación hasta el próximo 19 de julio con una programación de actividades deportivas, culturales y recreativas dirigidas al público de todas las edades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales
Futbol
Copa Mundial Femenina de la FIFA

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En México se mantienen licencias de paternidad por solo cinco días, muy lejos de lo que se tiene en otros países.

Se rezaga Coahuila en licencias de paternidad; plantean ampliación para reducir desigualdad
true

POLITICÓN: Reconoce EU al ‘Modelo Coahuila’ en seguridad
En distintos puntos de la ciudad se registraron encharcamientos y cierres preventivos de circulación debido a la intensidad de las precipitaciones.

Lluvias dejan saldo blanco en Saltillo; registran inundaciones, vehículos varados y afectaciones menores
NosotrAs: Rompiendo fronteras en la industria

NosotrAs: Rompiendo fronteras en la industria
¡Mé-xi-cooo!

¡Mé-xi-cooo!
true

Décadas de continuidad: la prioridad de lo visible sobre lo necesario
true

Las sorpresas del T-MEC
true

Tareas preliminares y apremiantes de cara al 2027