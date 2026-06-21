Invitan a familias y aficionados a disfrutar este lunes del FutFest Saltillo con más partidos y diversión

El FutFest Saltillo 2026 continuará este lunes con una jornada de fútbol internacional, promociones en juegos mecánicos y diversas actividades recreativas para las familias que visiten el Biblioparque Norte.

La programación deportiva iniciará a las 18:00 horas con la transmisión del partido entre Noruega y Senegal. Más tarde, a las 21:00 horas, la pantalla gigante proyectará el encuentro entre Jordania y Argelia, como parte de las actividades deportivas del festival.

Además, este lunes estará disponible la promoción de la Pulsera Mágica, con un costo de 300 pesos, que permitirá a los asistentes utilizar durante todo el día los juegos mecánicos participantes. La promoción no aplica para las atracciones Rocas Garage, Zeus y Base Jumper.

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, quienes acudan al festival también podrán disfrutar de activaciones, zonas de fotografía, áreas de videojuegos y concursos de habilidades futbolísticas.

Asimismo, se mantienen disponibles los espacios gastronómicos, la venta de souvenirs y los torneos deportivos de fútbol 7, fútbol playero, pádel y tenis que forman parte de la oferta recreativa del evento.

El acceso al FutFest tiene un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos a través de la plataforma Ticket To Go. Los boletos también pueden adquirirse en las sucursales de JR Sombreros.

El FutFest Saltillo 2026 permanecerá en operación hasta el próximo 19 de julio con una programación de actividades deportivas, culturales y recreativas dirigidas al público de todas las edades.