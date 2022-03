$!‘Yo sí te creo UANE’; crean página en Facebook para exhibir casos de acoso

“Calladitas no nos vemos más bonitas, es momento de que la UANE nos escuche ya haga algo al respecto”, así se lee en la descripción de la página creada el 14 de marzo del 2022.

Hasta ahora, la página que va en crecimiento cuenta con más de un centenar de seguidores y hasta el cierre de esta nota, aún no se ha emitido ninguna publicación que exhiba casos de acoso.

Como parte del movimiento estudiantil de las alumnas de la UANE, en las instalaciones de dicha institución también se colocaron carteles exponiendo el sentir de las alumnas.

“Todas importamos”, se lee en un cartel que se acompaña de los nombres de algunas alumnas.

Otras de las frases que se colocaron son: “Los maestros no acosan”, “En UANE no me respetan como mujer”, entre otras.