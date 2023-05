Saquen sus mejores ‘garras’: la Met Gala llegó a Next Drag Saltillo

Expresaron que la calidad del show brindado por Dolly no tenía comparación con sus interpretaciones en las entregas pasadas, mismas que le costaron su permanencia.

La Met Gala , los vestidos largos y el show con vestuarios extravagantes fueron lo que le dieron vida a Next Drag esta semana, además de un giro inesperado que dejó a dos participantes fuera, pero permitió el regresó de dos eliminadas

Sin embargo, pese a que no estaba compitiendo, muchas miradas en la noche se las llevó Jaden Lee , una de las reinas coronadas de competencias anteriores, quien “dejó sin tela a Parisina” con un vestido imitación al de Billie Ellish .

Sin embargo, no se quedó atrás uno de los más innovadores del episodio, pues Chiki Tita Drag no solo se presentó con un pomposo vestido de María Antonieta , sino que le entró de lleno a la temática y entregó cupcakes que estaban bajo su vestido a las juezas.

Este performance hizo decir a Job Star “Yo muy apenas me acuerdo de que almorcé, ¿cómo se sabe todo eso?” , ya que la precisión en su imitación no solo dejó perplejas a las juezas, sino al público en general.

Y mientras la favorita del público se presentaba como María Antonieta, arrasó con un lipsync que no solo dejó atónito al jurado, sino que (en palabras de las mismas) la regresó a su estatus alto.

Fue esa interpretación lo que la envió a la eliminación por doblaje junto a Vero Arango, quienes se batieron en un duelo que no solo haría enojar a las juezas y al host, sino que les costaría a ambas su permanencia.

Otro de los shows que destacó de forma negativa fue la participación de La Caribe porque cometió el error de no saberse una canción. Por ello, las juezas dijeron que “el pararte a cantar una canción de Jenni y no sabértela enfrente de Job Star, esos son hu*vos” .

Sin embargo, no todo son rosas y tulipanes, ya que La Nasa , quien en la semana anterior se llevó uno de los puestos ganadores, en esta semana fue destruida por la crítica, pues en resumidas cuentas le dijeron “no porque ganas te confías, chí*g*le toda la temporada” .

Pero en Next Drag no se desperdician espacios, ya que por voz de Job Star se convocó a dos participantes que tuvieron que abandonar la competencia en episodios anteriores, “pues me complace informarles que Triny Pop y Dolly Valentina, estarán de vuelta para el siguiente capítulo”, culminó.