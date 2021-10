Se acabaron las multas por no usar el cubrebocas en Saltillo

La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana ha suspendido temporalmente los filtros peatonales e itinerantes en las zonas vehiculares para la vigilancia del uso de cubrebocas y sana distancia.

Lo anterior, después de que la entidad registrara notable descenso en contagios y camas ocupadas a causa del COVID-19.

De acuerdo con Miguel Ángel Garza Félix, subdirector de Seguridad Pública en Saltillo, fue hasta el pasado 9 de octubre cuando se aplicaron las últimas multas de 869 pesos por nulo uso de cubrebocas, de las que se acumularon 273 desde el 11 de agosto, cuando se implementó la estrategia antiCOVID.

“A partir de ahora ya no tendremos filtros, ni peatonales ni itinerantes debido a que tenemos a los elementos de seguridad apoyando en la jornada de vacunación. Suspendimos los filtros, a menos que vuelvan los repuntes de contagios, entonces si nos volveremos a instalar”, comentó el servidor público.

LOS FILTROS EN CARRETERAS SÍ SEGUIRÁN ACTIVOS

Informó que los únicos filtros de seguridad que se encuentran activos son los instalados sobre la carretera Saltillo-Monterrey, así como en las salidas a Torreón, Zacatecas y México.

“Ahí los elementos colocan gel antibacterial, sanitizante y revisan la temperatura de los conductores y sus acompañantes”, dijo.

Garza Félix puntualizó en que estos filtros no cuentan con jueces calificadores, por lo que no es posible aplicar multas en caso de que los automovilistas no utilicen la mascarilla protectora.

Con el semáforo verde se podrían sugerir nuevas medidas sanitarias para ampliar horarios de distintas actividades sociales, culturales, deportivas y académicas.

En este sentido, Garza Félix enfatizó en que el uso de cubrebocas sigue siendo una de las recomendaciones esenciales para la convivencia, así como moderar la asistencia a reuniones sociales y familiares.