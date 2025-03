Se avecinan grandes retos en proceso judicial: candidata saltillense a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Señaló que en esta elección, por ejemplo, existen tres ministras en funciones que también competirán por uno de los cinco cargos que fueron destinados para las mujeres en la Suprema Corte.

“Los otros candidatos tendremos que hacer un esfuerzo mayor. No hay piso parejo. Y no es culpa de ellas, es culpa del modelo, de la premura”, agrega.

Dijo que otro de los retos será explicar a la ciudadanía aspectos que pudieran ser sencillos en otros procesos o ya conocidos, como es el ABC para emitir el sufragio, más allá de cuando se expongan las propuestas y se guíe sobre las cuestiones que se deben atender en la Corte.

Uno de los mayores retos que observa Dora Alicia Martínez, quien asevera que le gustaría ver una corte con mayor defensa hacia los derechos humanos, será el de competir con otros candidatos de todo el país con recursos de autofinanciamiento que en un inicio se anunciaban muy limitados en los topes.

“Tengo que hacer una campaña austera, muy creativa, etc. Y por ejemplo ayer se resolvió por el Tribunal Electoral lo que concierne a los lineamientos de fiscalización. ¿Cómo armas una campaña en 10 días? Por ejemplo, ahí mismo se dijo que el trabajo que sea de los simpatizantes no puede ser gratuito, es decir, que si mi familia me ayuda a repartir volantes, me lo van a contar como un servicio contratado”, expone.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El gran error del Poder Judicial fue quedarse en sus oficinas’: Dora Alicia Martínez Valero, la saltillense que aspira a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

A pesar de la travesía, Dora Alicia Martínez subraya que este ejercicio será muy interesante, pues de cierta manera, reta a la población a aprender que las decisiones de la Suprema Corte terminan por ejecutarse en aspectos del ciudadano en el día a día, y por otro lado, reta a quienes imparten justicia a explicar el quehacer de su trabajo.

“Creo que también en parte estos ejercicios son para que aprendamos que tenemos que ser prácticos y didácticos para enseñar a la ciudadanía qué es lo que se hace”, expresa.