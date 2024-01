Se duplican quejas contra el IMSS en Coahuila por violaciones a derechos humanos

La delegación en Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) duplicó durante el 2023 el número de quejas en su contra por presuntas violaciones a los derechos humanos de los derechohabientes.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre enero y septiembre de 2023 se interpusieron 99 quejas contra la institución de salud en la entidad coahuilense.

En el año inmediato anterior (2022), se registraron 48 señalamientos, por lo que de un año a otro incrementó en 106 por ciento la incidencia de quejas contra personal del IMSS en la entidad coahuilense.

Omisiones para otorgar el servicio es el principal motivo de quejas por parte de derechohabientes en Coahuila, con 32; luego, la falta de infraestructura adecuada, con 21 casos; y en tercer lugar, omisiones en el suministro de medicamentos, con 11.

También hay otros casos en los que se denuncian negligencias médicas, deficiencias en trámites médicos, omisión de hospitalización aun con requerimiento e incluso la transgresión de la libertad sexual de algún paciente.

Según el mismo reporte, 54 de las quejas que fueron promovidas durante ese período, fueron resueltas durante el trámite, otras 30 todavía no tienen solución, y el resto ha concluido a través de diversas causas conforme a los procedimientos de la CNDH.

En el informe se indica que en otros 10 casos no se han acreditado las causas desde la investigación de la CNDH; sin embargo, no se detallan las causas que tuvieron las personas para no motivar el caso.

En este informe, la CNDH refleja que el IMSS es la segunda dependencia federal que más quejas tiene en Coahuila por violaciones a los derechos humanos, llevándose el 22 por ciento del total de las quejas contra dependencias federales en el estado.

El IMSS sólo está detrás del Centro Penitenciario Federal de Ramos Arizpe, que tiene 238 quejas de las 448 en contra de todas las dependencias durante 2023.