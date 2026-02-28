Se pasa el alto, impacta camioneta y se estrella contra banco en Parras

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Un conductor que ignoró un señalamiento de alto en el primer cuadro de la ciudad terminó su loca carrera proyectando su camioneta contra la fachada de una institución bancaria, dejando cuantiosos daños materiales la madrugada de este sábado, en Parras.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 00:30 horas. Al lugar se desplazó una unidad de la Cruz Roja para valorar a los tripulantes de dos vehículos involucrados en el percance. De acuerdo con los peritajes iniciales, una camioneta Chevrolet transitaba por la calle Bravo, de poniente a oriente; al llegar al cruce con la calle Reforma, omitió el alto e impactó de lleno a una camioneta Tiggo 2 Pro.

Tras la colisión inicial, el conductor responsable perdió el control de la unidad, estrellándose finalmente contra la entrada principal del banco ubicado en pleno centro del municipio.