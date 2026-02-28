Se pasa el alto, impacta camioneta y se estrella contra banco en Parras

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 28 febrero 2026
    Se pasa el alto, impacta camioneta y se estrella contra banco en Parras
    La camioneta Chevrolet quedó incrustada en la fachada de la sucursal bancaria tras omitir el alto en el cruce de Bravo y Reforma. PEDRO PESINA

Pese a la evidencia del impacto contra el banco, ambos automovilistas negaron su responsabilidad ante los oficiales

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Un conductor que ignoró un señalamiento de alto en el primer cuadro de la ciudad terminó su loca carrera proyectando su camioneta contra la fachada de una institución bancaria, dejando cuantiosos daños materiales la madrugada de este sábado, en Parras.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 00:30 horas. Al lugar se desplazó una unidad de la Cruz Roja para valorar a los tripulantes de dos vehículos involucrados en el percance. De acuerdo con los peritajes iniciales, una camioneta Chevrolet transitaba por la calle Bravo, de poniente a oriente; al llegar al cruce con la calle Reforma, omitió el alto e impactó de lleno a una camioneta Tiggo 2 Pro.

TE PUEDE INTERESAR: Realizan mural en memoria de Chris Hernán en colonia Eduardo Guerra en Torreón

Tras la colisión inicial, el conductor responsable perdió el control de la unidad, estrellándose finalmente contra la entrada principal del banco ubicado en pleno centro del municipio.

$!Elementos de la Policía Municipal de Parras resguardaron la zona del accidente para realizar los peritajes correspondientes.
Elementos de la Policía Municipal de Parras resguardaron la zona del accidente para realizar los peritajes correspondientes. PEDRO PESINA

Afortunadamente, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que no hubo personas lesionadas de gravedad. Ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para el deslinde de responsabilidades, ya que, en el lugar de los hechos, ambos alegaban inocencia señalándose mutuamente.

Oficiales de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente terrestre y turnaron el caso al Ministerio Público. Asimismo, se ordenó el servicio de una grúa para arrastrar las camionetas siniestradas al corralón, mientras que los involucrados quedaron a disposición de la autoridad en la comandancia local.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques

Localizaciones


Parras de la Fuente

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?
Una toma amistosa

Una toma amistosa
El presidente estadounidense, Donald Trump, gesticula durante su asistencia a la “Ceremonia de Conmemoración de las Familias Ángeles” en la Casa Blanca.

Las inestables negociaciones de Trump
true

POLITICÓN: De los 4 regidores de Saltillo que van por diputación, uno tiene asegurada derrota
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026.

¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?
Testigos confirmaron que la víctima fue agredida en dos momentos distintos, siendo el segundo impacto el que lo dejó inconsciente y provocó su fallecimiento días después.

Homicidio en el bar Rabbit de Saltillo: Dos agresiones marcaron el destino fatal de Juan Carlos
true

AHMSA: El futuro se ha tornado sombrío en extremo
Se suspendieron los vuelos que entraban y salían de Puerto Vallarta y Guadalajara.

¿Es seguro viajar a México en este momento?