Se reducen conflictos agrarios en tribunales de Coahuila, pero quedan más de 500 pendientes

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    Se reducen conflictos agrarios en tribunales de Coahuila, pero quedan más de 500 pendientes
    Coahuila ocupa el lugar 32 nacional en número de asuntos ingresados a los tribunales agrarios. IA

El Tribunal Agrario del Distrito 16 mantiene 592 asuntos en trámite en Coahuila, aunque el rezago disminuyó 41 % respecto al año anterior, según datos del INEGI

El Censo Nacional de Impartición de Justicia Agraria dio a conocer que, en Coahuila, los tribunales federales en materia agraria tienen pendientes por resolver más de 500 casos ingresados a su vía.

De acuerdo con los datos recopilados por el censo que realiza el INEGI de forma anual, durante 2025, el Tribunal Agrario del Poder Judicial de la Federación en su Distrito 16 de Coahuila reportó tener al menos 592 asuntos en trámite.

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Aunque el rezago es importante, el censo del INEGI destaca que, de 2024 a 2025, esta situación se combatió en 41 %, pues al cierre de 2024 el Poder Judicial reportó ante el INEGI tener en trámite 1,019 casos.

Según los datos de forma global, las causas que se ingresan a estos tribunales son asuntos de jurisdicción voluntaria, de sucesión de derechos agrarios, controversias en materia agraria, juicios de nulidad, así como conflictos en la tenencia de la tierra.

Además de esos asuntos que se encuentran bajo estatus ”en trámite”, los datos dicen que al menos 48 asuntos de los ingresados no fueron clasificados como admitidos para que el Tribunal Agrario los resolviera.

Por otro lado, el Tribunal también mencionó ante el censo que, durante ese mismo año, se registró la conclusión de al menos 971 asuntos.

Aunque Coahuila es una de las entidades con más territorio de expansión agraria y agrícola en el país, ocupa el lugar número 32 con más asuntos ingresados en los 56 tribunales agrarios que existen en México.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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