Se reducen conflictos agrarios en tribunales de Coahuila, pero quedan más de 500 pendientes

De acuerdo con los datos recopilados por el censo que realiza el INEGI de forma anual, durante 2025, el Tribunal Agrario del Poder Judicial de la Federación en su Distrito 16 de Coahuila reportó tener al menos 592 asuntos en trámite.

El Censo Nacional de Impartición de Justicia Agraria dio a conocer que, en Coahuila, los tribunales federales en materia agraria tienen pendientes por resolver más de 500 casos ingresados a su vía.

Aunque el rezago es importante, el censo del INEGI destaca que, de 2024 a 2025, esta situación se combatió en 41 %, pues al cierre de 2024 el Poder Judicial reportó ante el INEGI tener en trámite 1,019 casos.

Según los datos de forma global, las causas que se ingresan a estos tribunales son asuntos de jurisdicción voluntaria, de sucesión de derechos agrarios, controversias en materia agraria, juicios de nulidad, así como conflictos en la tenencia de la tierra.

Además de esos asuntos que se encuentran bajo estatus ”en trámite”, los datos dicen que al menos 48 asuntos de los ingresados no fueron clasificados como admitidos para que el Tribunal Agrario los resolviera.

Por otro lado, el Tribunal también mencionó ante el censo que, durante ese mismo año, se registró la conclusión de al menos 971 asuntos.

Aunque Coahuila es una de las entidades con más territorio de expansión agraria y agrícola en el país, ocupa el lugar número 32 con más asuntos ingresados en los 56 tribunales agrarios que existen en México.