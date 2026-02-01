Se refuerza vigilancia y movilidad en carreteras de Coahuila: SEGOB

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, informó que el estado mantiene coordinación con la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales para reforzar la vigilancia y las condiciones de seguridad en carreteras, particularmente en la autopista Monterrey–Saltillo, una de las rutas con mayor flujo vehicular.

Explicó que la instrucción es garantizar presencia física constante de la Guardia Nacional y reducir los tiempos de atención cuando ocurren accidentes o bloqueos. “Que haya mayor vigilancia en esta carretera y que podamos hacer todo lo necesario para que, mientras se define un proyecto de redefinición del trazo, se mantengan al máximo condiciones aceptables de seguridad en ese tramo”, señaló.

Adelantó que este martes la Secretaría de Seguridad Pública presentará algunos avances durante la sesión del Consejo de Seguridad y Desarrollo de la Región Sureste, en el marco de los trabajos de coordinación en materia de seguridad. “Continuamos trabajando con la Guardia Nacional para mejorar estos esquemas”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, explicó que el estado ya trabaja en reuniones operativas con el Ejército, la Guardia Nacional y autoridades federales para definir un operativo que no solo sea de seguridad, sino también de movilidad. “Va a ser un operativo no solamente de blindaje y preventivo, sino también tiene que ver con temas de movilidad”, afirmó.

Gutiérrez añadió que el esquema de seguridad ya opera en todo el estado, pero se harán ajustes conforme se acerquen las fechas de mayor afluencia. “Vamos a tener que reforzar, porque en esas fechas se van a suspender vacaciones y descansos del personal operativo, pero serían ajustes sobre un esquema que ya está bien instalado”, dijo, al indicar que el arranque formal del operativo específico dependerá de la coordinación con autoridades federales.