Se refuerza vigilancia y movilidad en carreteras de Coahuila: SEGOB

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 1 febrero 2026
    Se refuerza vigilancia y movilidad en carreteras de Coahuila: SEGOB
    Se busca reducir los tiempos de atención ante accidentes o bloqueos carreteros. FOTO: ARCHIVO/VANGUARDIA

Ante el incremento de movilidad que se prevé por el Mundial de Futbol 2026, autoridades estatales plantearon fortalecer la presencia permanente de la Guardia Nacional y mejorar la atención a incidentes en tramos carreteros estratégicos de Coahuila.

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, informó que el estado mantiene coordinación con la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales para reforzar la vigilancia y las condiciones de seguridad en carreteras, particularmente en la autopista Monterrey–Saltillo, una de las rutas con mayor flujo vehicular.

Explicó que la instrucción es garantizar presencia física constante de la Guardia Nacional y reducir los tiempos de atención cuando ocurren accidentes o bloqueos. “Que haya mayor vigilancia en esta carretera y que podamos hacer todo lo necesario para que, mientras se define un proyecto de redefinición del trazo, se mantengan al máximo condiciones aceptables de seguridad en ese tramo”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Megaobras en Coahuila contemplan proyectos en la carretera 57, informa Manolo Jiménez

Adelantó que este martes la Secretaría de Seguridad Pública presentará algunos avances durante la sesión del Consejo de Seguridad y Desarrollo de la Región Sureste, en el marco de los trabajos de coordinación en materia de seguridad. “Continuamos trabajando con la Guardia Nacional para mejorar estos esquemas”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, explicó que el estado ya trabaja en reuniones operativas con el Ejército, la Guardia Nacional y autoridades federales para definir un operativo que no solo sea de seguridad, sino también de movilidad. “Va a ser un operativo no solamente de blindaje y preventivo, sino también tiene que ver con temas de movilidad”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Coahuila reafirma alianza con el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional

Gutiérrez añadió que el esquema de seguridad ya opera en todo el estado, pero se harán ajustes conforme se acerquen las fechas de mayor afluencia. “Vamos a tener que reforzar, porque en esas fechas se van a suspender vacaciones y descansos del personal operativo, pero serían ajustes sobre un esquema que ya está bien instalado”, dijo, al indicar que el arranque formal del operativo específico dependerá de la coordinación con autoridades federales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Carreteras
Seguridad
Vialidad

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las cifras muestran un contraste entre baja letalidad y alta incidencia de agresiones no fatales.

Cierra Coahuila el 2025 con altos registros de violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres
De participaciones federales, la entidad recibió 32 mil 727.5 millones de pesos, 4.7% más de lo calendarizado.

Tuvo Coahuila en 2025 cuarta mayor alza porcentual en participaciones y aportaciones
true

El bipartidismo y la escenografía democrática
true

Corrupción mortal y chivos expiatorios
No pasarás

No pasarás
Bien preparado

Bien preparado
The Brown Peril

The Brown Peril
En Saltillo cinco albergues tienen abiertas las puertas para recibir a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Habilitan refugios para albergar a 395 personas en la zona metropolitana de Saltillo