Gobierno de Coahuila reafirma alianza con el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional

El secretario de Gobierno del Estado, Óscar Pimentel González, subrayó la sólida coordinación interinstitucional que mantiene Coahuila con las Fuerzas Armadas, al considerar que este trabajo conjunto representa un pilar fundamental para la gobernabilidad, la paz social y la seguridad de las y los coahuilenses.

En el marco del inicio de la Campaña Comunicacional “Febrero, Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana”, en representación del gobernador constitucional del Estado, Manolo Jiménez Salinas, el funcionario estatal destacó que Coahuila mantiene una política clara de respaldo, respeto y colaboración permanente con el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, reconociendo su papel estratégico en la preservación del orden, la legalidad y el bienestar de la población.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza señalización de pasos peatonales y cordonería en diversos sectores de Torreón

“Bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez, en Coahuila hemos fortalecido una coordinación permanente con las Fuerzas Armadas, basada en la confianza, el respeto institucional y una visión compartida de seguridad y gobernabilidad. Su labor es fundamental para mantener la estabilidad y la tranquilidad que distinguen a nuestro estado”, expresó Pimentel González.