Gobierno de Coahuila reafirma alianza con el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional
Óscar Pimentel González destacó la coordinación interinstitucional entre el Gobierno del Estado y las Fuerzas Armadas.
El secretario de Gobierno del Estado, Óscar Pimentel González, subrayó la sólida coordinación interinstitucional que mantiene Coahuila con las Fuerzas Armadas, al considerar que este trabajo conjunto representa un pilar fundamental para la gobernabilidad, la paz social y la seguridad de las y los coahuilenses.
En el marco del inicio de la Campaña Comunicacional “Febrero, Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana”, en representación del gobernador constitucional del Estado, Manolo Jiménez Salinas, el funcionario estatal destacó que Coahuila mantiene una política clara de respaldo, respeto y colaboración permanente con el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, reconociendo su papel estratégico en la preservación del orden, la legalidad y el bienestar de la población.
“Bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez, en Coahuila hemos fortalecido una coordinación permanente con las Fuerzas Armadas, basada en la confianza, el respeto institucional y una visión compartida de seguridad y gobernabilidad. Su labor es fundamental para mantener la estabilidad y la tranquilidad que distinguen a nuestro estado”, expresó Pimentel González.
El secretario de Gobierno resaltó que esta relación institucional ha permitido fortalecer las acciones de seguridad y atención a la ciudadanía, siempre dentro del marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos, contribuyendo a que Coahuila se mantenga como una de las entidades con mejores indicadores de estabilidad y paz social en el país.
Durante el evento, Pimentel González coincidió con el General Brigadier de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la 6ª Zona Militar, en reconocer el trabajo permanente que realizan las Fuerzas Armadas en labores de auxilio a la población, particularmente mediante la aplicación del Plan DN-III-E, así como en tareas de seguridad pública, protección de instalaciones estratégicas y acciones cívicas y de labor social.
Finalmente, el secretario de Gobierno señaló que el mes de febrero representa una oportunidad para reconocer la historia, la vocación de servicio y el compromiso social del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, así como para refrendar la alianza institucional que, bajo la conducción del Gobierno del Estado, continúa fortaleciendo la paz, la estabilidad y el desarrollo de Coahuila.