Se registran más de 100 candidatos en Coahuila en los primeros dos días

De acuerdo con un informe presentado por el IEC al corte del mediodía de este lunes, ante los comités han acudido a registrarse un total de 52 candidatos propietarios y 52 suplentes.

Las oficinas distritales del Instituto Electoral de Coahuila han recibido el registro de más de 100 candidatos interesados en participar en la contienda electoral que, el próximo 7 de junio, renovará las curules de la siguiente legislatura del Congreso del Estado.

En esta cantidad de registros se observa una tendencia hacia una paridad más favorable para las mujeres, pues del total recibido hasta ahora, 62 personas son mujeres y 42 son hombres.

De la coalición “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, integrada por PRI y UDC, hasta el momento se han registrado 11 de los 16 candidatos a postular, junto con los 11 suplentes requeridos.

Por parte de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena y el PT, se han registrado siete candidatos con sus respectivos siete suplentes; mientras que del Partido Verde Ecologista ya existen 15 candidatos y 15 suplentes registrados, es decir, casi la totalidad de sus postulaciones.

Del partido Movimiento Ciudadano, hasta ahora se han registrado ocho candidatos con sus respectivos suplentes; en tanto que de partidos de nueva creación, como México Avante, se han registrado 11 candidatos, mientras que de Nuevas Ideas, cinco.

Será hasta el próximo 29 de abril cuando los partidos y coaliciones alcancen la fecha límite para el registro de sus candidatos. El IEC recordó que las campañas en los respectivos distritos podrán iniciar a partir del primer minuto del 5 de mayo.