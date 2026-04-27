Se registran más de 100 candidatos en Coahuila en los primeros dos días

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Coahuila
/ 27 abril 2026
    Se registran más de 100 candidatos en Coahuila en los primeros dos días
    El proceso de inscripción continuará abierto hasta el 29 de abril, fecha límite establecida por la autoridad electoral para recibir candidaturas. OMAR SAUCEDO

El registro de candidaturas muestra una mayor participación de mujeres, con una tendencia favorable hacia la paridad de género

Las oficinas distritales del Instituto Electoral de Coahuila han recibido el registro de más de 100 candidatos interesados en participar en la contienda electoral que, el próximo 7 de junio, renovará las curules de la siguiente legislatura del Congreso del Estado.

De acuerdo con un informe presentado por el IEC al corte del mediodía de este lunes, ante los comités han acudido a registrarse un total de 52 candidatos propietarios y 52 suplentes.

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En esta cantidad de registros se observa una tendencia hacia una paridad más favorable para las mujeres, pues del total recibido hasta ahora, 62 personas son mujeres y 42 son hombres.

De la coalición “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, integrada por PRI y UDC, hasta el momento se han registrado 11 de los 16 candidatos a postular, junto con los 11 suplentes requeridos.

Por parte de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena y el PT, se han registrado siete candidatos con sus respectivos siete suplentes; mientras que del Partido Verde Ecologista ya existen 15 candidatos y 15 suplentes registrados, es decir, casi la totalidad de sus postulaciones.

Del partido Movimiento Ciudadano, hasta ahora se han registrado ocho candidatos con sus respectivos suplentes; en tanto que de partidos de nueva creación, como México Avante, se han registrado 11 candidatos, mientras que de Nuevas Ideas, cinco.

Será hasta el próximo 29 de abril cuando los partidos y coaliciones alcancen la fecha límite para el registro de sus candidatos. El IEC recordó que las campañas en los respectivos distritos podrán iniciar a partir del primer minuto del 5 de mayo.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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