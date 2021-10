‘Se siente muy bien saber que estás aportando algo’

La silla de ruedas no ha sido obstáculo para que Alexis trabaje

Alexis Duvan Durón de la Rosa es un joven que a los 17 años tuvo un accidente que le cambió la vida y le provocó una discapacidad motriz. “Sí me agüité porque no encontraba trabajo”, comentó. Pero hoy le dice a las personas que “sí se puede”, que forma parte de un centro laboral donde “la gente es muy chida” y que lo becó para seguir estudiando.

“Se siente muy bien saber que estás haciendo algo, saber que aportas algo y aparte aportas a la casa”, apuntó Alexis, de 24 años.

El joven encontró trabajo en la empresa Turck, donde ya casi cumple tres años en el área de ensamblado para la producción de equipo de automatización de la industria. Además este diciembre se graduará de preparatoria en la Universidad del Valle de Santiago (Univas), gracias a la beca de la fábrica.

El pasado viernes Alexis compartió su experiencia laboral positiva en la Feria de Empleo para la Inclusión Saltillo 2021, “Empleotón”, y platicó los temores y preocupaciones que le surgieron: si los baños estarían adecuados para personas en sillas de ruedas, si habría rampas o escalones, si las condiciones de las áreas de trabajo serían accesibles, entre otras.

Pero hace años, después del accidente que lastimó su médula, su voz no hubiera salido con la misma confianza. “Sí me agüité mucho, tenía 17 años cuando fue eso de la lesión... Yo primero no podía hablar”. Fueron años de terapias y pláticas en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), para ir “superándolo un poquito”.

Su mamá Luz Benita y su papá Manuel lo apoyaron en la recuperación y lo animaron a conseguir trabajo, para que tuviera sus cosas y se sintiera seguro. También sus hermanos menores, Emiliano y Erick Iván, fueron parte del proceso familiar.

Ahora, la realidad es muy diferente; el traslado a la empresa no es un problema. “Aquí donde estoy yo nos llevan en taxi, y ellos nos ayudan a subir la silla y a bajarla”, comentó e invitó a las personas que con alguna discapacidad a acercarse a las instituciones, ahí podrán encontrar una oportunidad como él.