Se suma Cahuila a jornada nacional de reforestación

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Coahuila
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    Se suma Cahuila a jornada nacional de reforestación
    Durante la jornada realizada en el ejido Cuauhtémoc fueron plantados 3 mil árboles nativos como parte de la Reforestación Nacional 2026. CORTESÍA

La actividad formó parte de una estrategia nacional para fortalecer los ecosistemas y conmemoró el 25 aniversario de la Conafor

Coahuila participó en la Reforestación Nacional 2026 con una jornada en la que fueron plantados 3 mil árboles nativos en el ejido Cuauhtémoc, como parte de las acciones encaminadas a restaurar áreas forestales y fortalecer la conservación de los recursos naturales.

La actividad se desarrolló en el marco del 25 aniversario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y reunió a autoridades, voluntarios y participantes comprometidos con la protección del patrimonio ambiental.

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IMPULSAN RECUPERACIÓN DE ÁREAS FORESTALES

La plantación de especies nativas busca favorecer la recuperación de los ecosistemas, mejorar la captación de agua, conservar la biodiversidad y contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático.

$!La actividad conmemoró el 25 aniversario de la Comisión Nacional Forestal y promovió la participación ciudadana en el cuidado del entorno.
La actividad conmemoró el 25 aniversario de la Comisión Nacional Forestal y promovió la participación ciudadana en el cuidado del entorno. CORTESÍA

Con este tipo de jornadas, autoridades y ciudadanos impulsan acciones orientadas a preservar los bosques y garantizar mejores condiciones ambientales para las próximas generaciones, mediante el incremento de la cobertura vegetal y el fortalecimiento del equilibrio ecológico.

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