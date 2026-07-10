Se suma Cahuila a jornada nacional de reforestación

Coahuila participó en la Reforestación Nacional 2026 con una jornada en la que fueron plantados 3 mil árboles nativos en el ejido Cuauhtémoc, como parte de las acciones encaminadas a restaurar áreas forestales y fortalecer la conservación de los recursos naturales.

La actividad se desarrolló en el marco del 25 aniversario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y reunió a autoridades, voluntarios y participantes comprometidos con la protección del patrimonio ambiental.