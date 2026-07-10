Se suma Cahuila a jornada nacional de reforestación
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
La actividad formó parte de una estrategia nacional para fortalecer los ecosistemas y conmemoró el 25 aniversario de la Conafor
Coahuila participó en la Reforestación Nacional 2026 con una jornada en la que fueron plantados 3 mil árboles nativos en el ejido Cuauhtémoc, como parte de las acciones encaminadas a restaurar áreas forestales y fortalecer la conservación de los recursos naturales.
La actividad se desarrolló en el marco del 25 aniversario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y reunió a autoridades, voluntarios y participantes comprometidos con la protección del patrimonio ambiental.
IMPULSAN RECUPERACIÓN DE ÁREAS FORESTALES
La plantación de especies nativas busca favorecer la recuperación de los ecosistemas, mejorar la captación de agua, conservar la biodiversidad y contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático.
Con este tipo de jornadas, autoridades y ciudadanos impulsan acciones orientadas a preservar los bosques y garantizar mejores condiciones ambientales para las próximas generaciones, mediante el incremento de la cobertura vegetal y el fortalecimiento del equilibrio ecológico.