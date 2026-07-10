Reforzará Saltillo protección a la niñez con nuevo agrupamiento policial

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Reforzará Saltillo protección a la niñez con nuevo agrupamiento policial
    “Infancia Segura” será la división número 17 de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. REDES SOCIALES

La nueva unidad estará enfocada en la protección de niñas, niños y adolescentes

El alcalde Javier Díaz González anunció que en los próximos días entrará en operación el agrupamiento especializado “Infancia Segura”, una nueva división de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana que tendrá como objetivo fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en el municipio.

El edil informó que esta unidad será la división número 17 de la corporación y trabajará en coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), con personal capacitado para brindar atención especializada a menores de edad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-saltillo-fiscalia-solicita-apoyo-para-localizar-a-joven-desaparecida-CG22065520

“Teníamos la Policía Violeta, pero no contábamos con un agrupamiento relacionado con el tema de niños, niñas e infantes. Este grupo trabajará muy de la mano con la Procuraduría de las Niñas, los Niños y la Familia”, explicó.

Díaz González señaló que la creación de este agrupamiento forma parte de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad pública, con un enfoque preventivo y de atención especializada para uno de los sectores más vulnerables de la población.

En el mismo anuncio, el alcalde informó que este viernes iniciará el despliegue de más de 80 brigadas del programa “Aquí Andamos”, integradas por personal de las direcciones de Medio Ambiente, Obras Públicas y Servicios Primarios, para realizar acciones de mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad.

Las brigadas llevarán a cabo labores de rehabilitación de calles, mantenimiento de plazas públicas, limpieza y atención de bulevares principales y secundarios, con el propósito de mejorar la infraestructura y la imagen urbana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/estudiantes-del-tecnm-saltillo-obtienen-certificacion-internacional-de-mandarin-IG22064297

Asimismo, adelantó que continuarán las jornadas de reforestación en vialidades y espacios públicos mediante la plantación de árboles de gran tamaño, como parte de las acciones para mejorar la calidad del aire y mitigar los efectos de las altas temperaturas.

“Estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando para mejorar la calidad del aire y, por consecuencia, la calidad de vida de las y los saltillenses”, concluyó el presidente municipal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La sucia política norteamericana

La sucia política norteamericana
true

Coahuila: Interesan Jericó Abramo y Enrique Martínez y Morales a Morena y MC para 2027
true

POLITICÓN: Alfonso Cepeda, líder del SNTE, ¿un ‘soldado’ de la 4T con gustos neoliberales?
Katy Salinas afirmó que la violencia familiar ha cambiado de dinámica y que cada vez son más frecuentes las agresiones de hijos hacia sus madres.

Fiscalía detecta aumento de agresiones de hijos contra sus madres en Coahuila
Tomás Gutiérrez Merino informó que nuevas inversiones privadas fortalecerán los parques industriales de Ramos Arizpe pese al escenario internacional.

Ramos Arizpe anuncia inversiones por 200 mdd pese a retos del T-MEC
Medina continúa dentro del proceso mundialista tras participar en la gira de preparación realizada en España.

Mariangela Medina es convocada nuevamente con México Sub-20 rumbo al Mundial de Polonia
Un sacerdote y unas monjas bendecían los escombros de un edificio derrumbado en Catia La Mar, Venezuela.

Entre ruinas y cadáveres, Venezuela afronta el costo humano de los terremotos
Trump informó que Estados Unidos aceptó retomar el diálogo con Irán tras una solicitud de Teherán, pese a sostener que el alto al fuego ya terminó.

Trump reabre diálogo con Irán pese a declarar terminado el alto al fuego y llamar “basura” a su gobierno