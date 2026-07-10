Reforzará Saltillo protección a la niñez con nuevo agrupamiento policial

El alcalde Javier Díaz González anunció que en los próximos días entrará en operación el agrupamiento especializado “Infancia Segura”, una nueva división de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana que tendrá como objetivo fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en el municipio. El edil informó que esta unidad será la división número 17 de la corporación y trabajará en coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), con personal capacitado para brindar atención especializada a menores de edad.

“Teníamos la Policía Violeta, pero no contábamos con un agrupamiento relacionado con el tema de niños, niñas e infantes. Este grupo trabajará muy de la mano con la Procuraduría de las Niñas, los Niños y la Familia”, explicó. Díaz González señaló que la creación de este agrupamiento forma parte de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad pública, con un enfoque preventivo y de atención especializada para uno de los sectores más vulnerables de la población. En el mismo anuncio, el alcalde informó que este viernes iniciará el despliegue de más de 80 brigadas del programa “Aquí Andamos”, integradas por personal de las direcciones de Medio Ambiente, Obras Públicas y Servicios Primarios, para realizar acciones de mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad. Las brigadas llevarán a cabo labores de rehabilitación de calles, mantenimiento de plazas públicas, limpieza y atención de bulevares principales y secundarios, con el propósito de mejorar la infraestructura y la imagen urbana.

Asimismo, adelantó que continuarán las jornadas de reforestación en vialidades y espacios públicos mediante la plantación de árboles de gran tamaño, como parte de las acciones para mejorar la calidad del aire y mitigar los efectos de las altas temperaturas. “Estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando para mejorar la calidad del aire y, por consecuencia, la calidad de vida de las y los saltillenses”, concluyó el presidente municipal.

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