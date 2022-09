Inicialmente, el ex diputado fue trasladado a las instalaciones del C4 de la policía estatal, luego al Centro Penitenciario de Saltillo, donde enfrentará su proceso

“Mi padre Dios desde el Cielo es testigo que he cumplido con la ley y que todo se trata de un mal entendido, lo cual mis abogados ya trabajan para aclararlo, saldremos adelante como siempre”, fueron palabras publicadas (por su administrador de redes) en el perfil de Facebook del ex diputado Ricardo Saldivar Vaquera, quien fue detenido el 19 de septiembre y enviado al Centro Penitenciario de Saltillo.

El empresario que enfrentaba un proceso penal por el delito de violencia psicológica, patrimonial y económica contra su ex esposa Martha “N”, tenía como medida cautelar un localizador electrónico para que las autoridades vigilaran que no se acercara a su ex pareja ni saliera del distrito comprendido por Monclova, Castaños, Frontera y San Buenaventura.

No obstante, Saldivar viajó el pasado fin de semana e informó a través de sus redes sociales que acudió a la pelea del boxeador “Canelo” Álvarez junto con un grupo de amigos.