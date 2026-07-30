Se va grave al hospital tras caer a un arroyo en Ramos Arizpe

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    Se va grave al hospital tras caer a un arroyo en Ramos Arizpe
    El lesionado quedó en el fondo del arroyo tras perder el control de la motocicleta. ULISES MARTÍNEZ

El motociclista sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y fue trasladado en código rojo al Hospital General

Un motociclista resultó lesionado tras perder el control de la unidad y caer a un arroyo en el camino a La Azufrosa, en el ejido Paredón, municipio de Ramos Arizpe.

En el reporte inicial se indicó que el accidente ocurrió en ese punto; sin embargo, una camioneta particular trasladó al lesionado antes de la llegada de los cuerpos de auxilio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-revienta-neumatico-y-choca-contra-luminaria-IH22522028

La unidad fue interceptada posteriormente en el kilómetro 45 de la carretera nueva a Monclova, donde personal de emergencia realizó la valoración del paciente.

$!La motocicleta quedó a un costado del sitio donde ocurrió el accidente.
La motocicleta quedó a un costado del sitio donde ocurrió el accidente. ULISES MARTÍNEZ

El lesionado presentaba traumatismo craneoencefálico severo, contusión facial y otorragia. Además, durante la atención se encontraba combativo, por lo que los paramédicos determinaron su traslado en código rojo al Hospital General para recibir atención médica.

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