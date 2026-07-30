Se va grave al hospital tras caer a un arroyo en Ramos Arizpe

Un motociclista resultó lesionado tras perder el control de la unidad y caer a un arroyo en el camino a La Azufrosa, en el ejido Paredón, municipio de Ramos Arizpe.

En el reporte inicial se indicó que el accidente ocurrió en ese punto; sin embargo, una camioneta particular trasladó al lesionado antes de la llegada de los cuerpos de auxilio.