Se va grave al hospital tras caer a un arroyo en Ramos Arizpe
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El motociclista sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y fue trasladado en código rojo al Hospital General
Un motociclista resultó lesionado tras perder el control de la unidad y caer a un arroyo en el camino a La Azufrosa, en el ejido Paredón, municipio de Ramos Arizpe.
En el reporte inicial se indicó que el accidente ocurrió en ese punto; sin embargo, una camioneta particular trasladó al lesionado antes de la llegada de los cuerpos de auxilio.
La unidad fue interceptada posteriormente en el kilómetro 45 de la carretera nueva a Monclova, donde personal de emergencia realizó la valoración del paciente.
El lesionado presentaba traumatismo craneoencefálico severo, contusión facial y otorragia. Además, durante la atención se encontraba combativo, por lo que los paramédicos determinaron su traslado en código rojo al Hospital General para recibir atención médica.