Milei prohíbe la entrada y expulsará a extranjeros que inciten al odio contra los argentinos tras su paso por el Mundial 2026

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    Milei prohíbe la entrada y expulsará a extranjeros que inciten al odio contra los argentinos tras su paso por el Mundial 2026
    El Gobierno de Javier Milei anunció un endurecimiento de la política migratoria en Argentina. A través de un decreto, se establecieron nuevas causas para negar el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra el país. VANGUARDIA/ARCHIVO

El presidente Javier Milei modificó por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso y permitir la expulsión de extranjeros que inciten al odio contra Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto que modifica la Ley de Migraciones con el objetivo de impedir el ingreso al país de extranjeros que, según las nuevas disposiciones, hayan promovido mensajes de odio o agravios contra los argentinos. La medida también contempla la posibilidad de cancelar residencias ya otorgadas y proceder con la expulsión de quienes incurran en esas conductas.

La reforma fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y forma parte de una serie de acciones impulsadas por el Gobierno argentino tras denunciar la existencia de una supuesta campaña internacional de desprestigio contra el país luego del Mundial de Futbol 2026, en el que la selección albiceleste perdió la final frente a España.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/javier-milei-acusa-a-los-gobiernos-de-brasil-y-mexico-de-financiar-una-campana-anti-argentina-en-el-mundial-de-futbol-DD22474878

De acuerdo con el Ejecutivo, las modificaciones buscan fortalecer la protección de la identidad nacional y preservar la convivencia social, al considerar que en las últimas semanas se incrementaron los mensajes hostiles dirigidos contra Argentina y sus ciudadanos.

NUEVAS CAUSAS PARA NEGAR EL INGRESO A ARGENTINA

El decreto incorpora nuevas razones para impedir el ingreso de ciudadanos extranjeros al territorio argentino o cancelar permisos migratorios previamente concedidos.

En el documento, el Gobierno sostiene que en los últimos tiempos “han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”.

Además, argumenta que esas acciones representan “un riesgo para todos los argentinos” y afectan “las condiciones de convivencia armónica y paz social”.

No obstante, la administración de Javier Milei aclaró que las nuevas disposiciones no buscan limitar la libertad de expresión. El texto establece que “en ningún caso podrán encuadrarse” dentro de estas medidas “aquellas expresiones de disenso ideológico o crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.

EL GOBIERNO RESPALDA LA MEDIDA

Horas antes de la publicación oficial del decreto, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que defendió la decisión y aseguró que la protección de la nación forma parte de sus prioridades.

“La defensa de la nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable”, señaló el Gobierno en el documento.

El mensaje concluye con una postura firme respecto a quienes, según la administración federal, promueven ataques contra el país: “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

LA POLÉMICA TRAS EL MUNDIAL 2026

La decisión llega después de que el Gobierno argentino denunciara una supuesta campaña “anti-Argentina” originada en redes sociales tras la final del Mundial 2026, donde la selección nacional cayó ante España.

El pasado 26 de julio, Javier Milei aseguró que parte de esa campaña habría sido financiada por el Gobierno de Brasil, con el respaldo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó esas afirmaciones y negó que su administración participara en alguna estrategia contra Argentina.

En tanto, el canciller argentino, Pablo Quirno, señaló que entre las publicaciones que formarían parte de esa supuesta campaña figuraban mensajes difundidos por personalidades como la cantante Rosalía y los actores Samuel L. Jackson y Javier Bardem.

Las críticas que circularon en redes sociales después de la final del torneo estuvieron relacionadas principalmente con presuntas ayudas arbitrales a la selección argentina y acusaciones de racismo, temas que alcanzaron una amplia difusión en distintas plataformas digitales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-hay-ninguna-campana-aqui-si-en-contra-de-nuestro-gobierno-sheinbaum-responde-a-milei-EA22449683

DATOS CURIOSOS

· El decreto modifica la Ley de Migraciones para incorporar nuevas causas de inadmisión y cancelación de residencia.

· El Gobierno argentino aseguró que las nuevas medidas no aplicarán a críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas por la Constitución.

· La decisión fue anunciada días después de la final del Mundial de Futbol 2026, donde Argentina perdió ante España.

· Claudia Sheinbaum rechazó públicamente las acusaciones sobre una presunta participación de México en una campaña contra Argentina.

· Entre las publicaciones mencionadas por el Gobierno argentino aparecen figuras internacionales como Rosalía, Samuel L. Jackson y Javier Bardem.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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