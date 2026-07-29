México llega a 60 oros en Santo Domingo 2026; tiro con arco logra actuación perfecta

La delegación mexicana mantuvo su dominio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al alcanzar las 60 medallas de oro y consolidarse como líder absoluto del medallero. La jornada del 29 de julio estuvo marcada por el protagonismo del tiro con arco, que completó una actuación perfecta en recurvo, así como por los éxitos en remo, tiro deportivo, ciclismo de pista y surf. Al cierre del día, México acumuló 144 medallas totales: 60 de oro, 49 de plata y 35 de bronce, ampliando su ventaja sobre el resto de las delegaciones cuando la competencia entra en su recta decisiva.

Tiro con arco no deja escapar un solo oro La disciplina más destacada de la jornada fue el tiro con arco recurvo, donde México conquistó los cinco títulos disponibles. La olímpica Alejandra Valencia encabezó la cosecha al derrotar 6-2 a su compatriota Ana Paula Vázquez en una final completamente mexicana para quedarse con el oro individual femenil. Más tarde, Valencia volvió al podio junto a Matías Grande, con quien venció 6-0 a Colombia para conquistar el título por equipos mixtos. Grande también brilló en la final individual masculina. El arquero mexicano remontó para imponerse 6-4 al colombiano Jorge Enríquez y asegurar el quinto oro de cinco posibles para México en recurvo. Además, Raúl Rodríguez añadió una medalla de bronce. Con estos resultados, el equipo mexicano completó una actuación perfecta en la modalidad recurvo, ratificando su condición de potencia continental.

Remo cierra como la disciplina más exitosa Aunque el tiro con arco se llevó los reflectores del día, el remo terminó su participación como una de las disciplinas más productivas para México. Los olímpicos Kenia Lechuga y Alexis López conquistaron el oro en doble par mixto, mientras que André Simsch, Miguel Carballo, Hugo Reyes y Jordy Gutiérrez se coronaron en el cuatro sin timonel varonil. También subieron a lo más alto del podio Jennifer de la Rosa, María García, Maite Arrillaga y Ximena Castellanos en el cuatro sin timonel femenil. A ello se sumó un bronce en el ocho mixto. Con su actuación en Santo Domingo 2026, el remo mexicano cerró como la mejor delegación de la disciplina con 15 medallas: 9 de oro, 3 de plata y 3 de bronce.

Surf, tiro deportivo y ciclismo mantienen la cosecha Los hermanos Jonathan y Juan Pablo Melendres aportaron dos títulos más para México. Jonathan ganó el oro en longboard varonil, mientras que Juan Pablo se impuso en una final mexicana de SUP Surf ante Giovanni Bercián, quien obtuvo la plata. En tiro deportivo, los olímpicos Alejandra Ramírez y Jorge Orozco se proclamaron campeones centroamericanos en la modalidad de trap. Además, Cinthya Clemenz consiguió la medalla de plata para completar el dominio mexicano en la prueba femenil. El ciclismo de pista también sumó al medallero gracias a Ricardo Peña, quien remontó para conquistar el oro en el ómnium varonil. En el sprint femenil, Daniela Gaxiola obtuvo la plata y Yuli Verdugo se quedó con el bronce.

Mientras tanto, los clavados dejaron buenas sensaciones rumbo a las finales. Osmar Olvera, Juan Manuel Celaya, Randall Willars y Emilio Treviño avanzaron a las disputas por las medallas tras liderar o ubicarse entre los primeros puestos de sus respectivas rondas preliminares. Con 60 títulos y 144 medallas totales, México continúa ampliando su dominio regional y se acerca a la recta final de Santo Domingo 2026 como la delegación más sólida de la competencia.