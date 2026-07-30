Ramos Arizpe: revienta neumático y choca contra luminaria

Un joven de 23 años resultó gravemente lesionado luego de perder el control de su automóvil tras sufrir la ponchadura de un neumático cuando circulaba sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la empresa Stellantis.

El accidente se registró alrededor de las 23:00 horas, cuando Juan Ángel Meza de León, de 23 años, conducía un Volkswagen Jetta negro con dirección de Saltillo hacia Ramos Arizpe. De acuerdo con su versión, mientras avanzaba por esa vialidad, uno de los neumáticos se reventó repentinamente, provocando que perdiera el control del volante.