Ramos Arizpe: revienta neumático y choca contra luminaria
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El conductor sufrió una fractura de fémur tras perder el control del vehículo cuando circulaba frente a la empresa Stellantis
Un joven de 23 años resultó gravemente lesionado luego de perder el control de su automóvil tras sufrir la ponchadura de un neumático cuando circulaba sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la empresa Stellantis.
El accidente se registró alrededor de las 23:00 horas, cuando Juan Ángel Meza de León, de 23 años, conducía un Volkswagen Jetta negro con dirección de Saltillo hacia Ramos Arizpe. De acuerdo con su versión, mientras avanzaba por esa vialidad, uno de los neumáticos se reventó repentinamente, provocando que perdiera el control del volante.
Sin posibilidad de recuperar la trayectoria, el automóvil salió del camino y terminó impactándose contra una luminaria ubicada en el camellón central, con severos daños materiales en la parte frontal.
Tras el fuerte encontronazo, cuerpos de emergencia fueron movilizados al lugar. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe atendieron al conductor, quien presentó una fractura de fémur.
Luego de ser estabilizado en el sitio, el joven fue trasladado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada y descartar otras lesiones derivadas del impacto.
Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance, mientras una grúa retiraba la unidad siniestrada para restablecer la circulación en la zona.