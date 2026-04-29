Seguridad y desarrollo infantil, prioridad para el Gobierno de Coahuila

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Coahuila
/ 29 abril 2026
    Seguridad y desarrollo infantil, prioridad para el Gobierno de Coahuila
    El gobernador destacó la importancia de garantizar seguridad y desarrollo para la niñez en Coahuila. ARCHIVO

El gobernador felicitó a la niñez y aseguró que su administración prioriza entornos seguros para su desarrollo

En el marco del Día del Niño y la Niña, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas dirigió un mensaje a las familias de Coahuila, en el que destacó la importancia de garantizar condiciones de seguridad y desarrollo para la infancia.

El mandatario señaló que su administración mantiene como prioridad generar entornos de paz para que niñas y niños puedan desarrollarse de manera integral.

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“Nuestro gobierno prioriza la seguridad y el desarrollo de la infancia para que Coahuila sea el mejor lugar para vivir”, declaró.

Finalmente, el gobernador felicitó a las niñas y niños del estado con motivo de su día e indicó que los programas sociales y de salud continuarán enfocados en la atención de este sector de la población.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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