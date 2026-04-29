Seguridad y desarrollo infantil, prioridad para el Gobierno de Coahuila
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/ 29 abril 2026
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El gobernador felicitó a la niñez y aseguró que su administración prioriza entornos seguros para su desarrollo
En el marco del Día del Niño y la Niña, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas dirigió un mensaje a las familias de Coahuila, en el que destacó la importancia de garantizar condiciones de seguridad y desarrollo para la infancia.
El mandatario señaló que su administración mantiene como prioridad generar entornos de paz para que niñas y niños puedan desarrollarse de manera integral.
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“Nuestro gobierno prioriza la seguridad y el desarrollo de la infancia para que Coahuila sea el mejor lugar para vivir”, declaró.
Finalmente, el gobernador felicitó a las niñas y niños del estado con motivo de su día e indicó que los programas sociales y de salud continuarán enfocados en la atención de este sector de la población.