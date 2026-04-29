Seguridad y desarrollo infantil, prioridad para el Gobierno de Coahuila

En el marco del Día del Niño y la Niña, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas dirigió un mensaje a las familias de Coahuila, en el que destacó la importancia de garantizar condiciones de seguridad y desarrollo para la infancia.

El mandatario señaló que su administración mantiene como prioridad generar entornos de paz para que niñas y niños puedan desarrollarse de manera integral.