Seis escuelas y mil 500 alumnos en Monclova a merced de los golpes de calor

En este plantel no hay luz de alta tensión y requieren un trámite para obtenerla; como la temperatura ha llegado a los 40 grados y no se pueden encender los climas, alumnos y maestros han sufrido síntomas de golpes de calor como vómito, mareos y diarrea.

MEDIDAS EXTREMAS

La primaria Calixto Muñiz, de la colonia Margarito Silva, fue tomada por los padres de familia a temprana hora de este martes, debido a que no se ha autorizado la instalación de los minisplits que recientemente se adquirieron; las madres cerraron el plantel argumentando que varios niños estuvieron a punto del desmayo. al estar en espacios con 40 grados en el termómetro y sin ventilación.

En el caso de la escuela primaria Rafael Ramírez, ubicada en la colonia Mirador, esta fue tomada por los padres desde la semana anterior, debido a que no se tiene la conexión con el transformador a la institución educativa y no se cuenta con suficiente energía para abastecer los aires acondicionados.

No obstante, en recientes días se descubrió que no sólo tiene esa problemática, si no que la escuela fue robada, sustrajeron el poste de luz, pastilla, cableado y se debe de reponer todo para tener el suministro adecuado.

Felix Alejandro Rodríguez, subdirector de Servicios Educativos, dijo “hay que volver a comprar todo eso y la Secretaría lo va a realizar”.

SE SUMAN LAS FALLAS

En la escuela primaria Evangelina Lozano de la colonia Colinas de Santiago “tronó” el transformador y no tiene energía eléctrica.

Mientras que en el jardín de niños Amanda Gelacio, de la colonia Occidental, requiere la conexión de un transformador que se instaló y tampoco cuenta con energía eléctrica.

Las secundarias técnica 76 y Técnica 3 también tienen problemas, porque no hay capacidad para abastecer los aparatos de aire.

“En la secundaria se cambiará todo el cableado, igual que en la 3, son casos de garantía que se vienen el jueves; definitivamente se les va a dar solución a todas las escuelas en las diversas problemáticas”, dijo el subdirector de Servicios Educativos.

DEJAN EN DIRECTORES DECISIÓN

Destacó que ante esta panorama del incremento de temperaturas en la Región Centro, la Secretaría de Educación en Coahuila ya emitió un oficio, donde dice que cada uno de los directores podrá valorar las condiciones de su escuela en cuanto al clima, y ante la situación de cada plantel tomará las decisión de reducir la jornada o irse a línea totalmente.

“Porque en primer término está la condición física de cada alumno y posteriormente las clases”, rezó el comunicado.