Sella Coahuila ‘hermandad’ con Nuevo León para combatir incendios forestales en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 26 febrero 2026
    Sella Coahuila ‘hermandad’ con Nuevo León para combatir incendios forestales en 2026
    Helicópteros y brigadistas especializados se preparan para actuar en áreas críticas como Arteaga y Santiago. OMAR SAUCEDO

Autoridades alertan sobre sequía extrema y advierten que quemas o fogatas en zonas boscosas pueden acarrear sanciones penales

Ante la llegada de una temporada crítica de estiaje, Nuevo León y Coahuila formalizaron una estrategia de colaboración estrecha para proteger sus zonas boscosas. El acuerdo busca eliminar las fronteras administrativas para permitir la intervención inmediata de brigadas de ambos estados en áreas limítrofes.

Erick Cavazos Cavazos, titular de Protección Civil en Nuevo León, calificó esta coordinación como una “hermandad” que optimiza los recursos disponibles. “Aquí no hay frontera, sino es trabajar en conjunto para evitar la mayor parte de afectación”, puntualizó el funcionario sobre el convenio vigente.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila implementa mesa operativa de seguridad con mandos federales

La capacidad operativa de Nuevo León incluye tres helicópteros y un estado de fuerza de más de 1,000 brigadistas especializados. Cavazos destacó que cuentan con personal certificado que ha combatido siniestros en Canadá y California, listo para incursionar en zonas como Arteaga y Santiago.

Respecto al pronóstico para 2026, el funcionario advirtió que los meses de marzo y abril serán especialmente secos, según datos de Conagua. Actualmente, la región enfrenta una “bandera roja” debido a temperaturas de hasta 38 grados y baja humedad relativa en el ambiente.

“Tenemos todas las condiciones del 30-30-30 para posibles incendios”, explicó Cavazos, refiriéndose a los factores de riesgo meteorológico. Por ello, hizo un llamado urgente a evitar fogatas y quemas de basura en las zonas serranas para prevenir desastres ambientales.

La normativa actual establece una veda estricta al fuego, prohibiendo incluso las carnes asadas en zonas boscosas. Las autoridades recordaron que el descuido humano en 2021 provocó un incendio de 30,000 hectáreas, por lo que las sanciones han endurecido considerablemente.

“No es que encendemos un fuego y paguemos una multa, sino que ya pueden ir a la cárcel”, advirtió Cavazos Cavazos de forma tajante. El titular de Protección Civil enfatizó que la responsabilidad penal es ahora la medida principal para quienes ignoren las prohibiciones.

TE PUEDE INTERESAR: Declaran desierta subasta de bienes de AHMSA; jueza ordena suspensión del proceso

En lo que va del año, ya se han registrado 10 incendios y 10 conatos en la región, principalmente en Arteaga y Múzquiz. Aunque se evalúa tecnología de detección temprana, Cavazos señaló que “lo que ha resultado más efectivo es increíblemente la alerta ciudadana”.

Finalmente, la colaboración bilateral también busca soluciones de fondo para la calidad del aire mediante la posible creación de una Comisión Ambiental (CAME). Se mantienen bajo vigilancia actividades industriales y emisiones de plantas concreteras que han presentado incumplimientos en la normativa ambiental.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Incendio Forestal
CONVENIOS

Localizaciones


Coahuila
Nuevo León

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump y sus méritos inflados

Trump y sus méritos inflados
true

La guarida de ‘El Mencho’; ¿un fugitivo o un capo en retiro?
true

POLITICÓN: Monclova en la zozobra... hoy se define el futuro de AHMSA y las regiones Centro y Carbonífera
Operativos conjuntos forman parte del blindaje de seguridad implementado en la entidad.

Coahuila implementa mesa operativa de seguridad con mandos federales
Los resultados se producen en un momento en que los fabricantes de automóviles de todo el mundo buscan dar marcha atrás en sus planes de vehículos eléctricos.

Registra Stellantis la primera pérdida anual en su historia
Respuesta. Desde que el evento fue anunciado a finales del 2025 los fans del cantante aseguraron su boleto para el espectáculo.

¡Cuenta regresiva! Alistan detalles para ‘Yandel Sinfónico’ en Saltillo
El pueblo de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, es un bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Así es Tapalpa, el pueblito donde el Mencho se refugió por última vez
Un abogado de Nicolás Maduro, el líder venezolano que fue secuestrado de su país por las fuerzas estadounidenses el mes pasado y acusado de delitos federales, afirma que la administración Trump impide que el gobierno venezolano pague los honorarios legales de Maduro.

EU impide que Venezuela pague la defensa de Maduro, según su abogado