Sella Coahuila ‘hermandad’ con Nuevo León para combatir incendios forestales en 2026

Ante la llegada de una temporada crítica de estiaje, Nuevo León y Coahuila formalizaron una estrategia de colaboración estrecha para proteger sus zonas boscosas. El acuerdo busca eliminar las fronteras administrativas para permitir la intervención inmediata de brigadas de ambos estados en áreas limítrofes.

Erick Cavazos Cavazos, titular de Protección Civil en Nuevo León, calificó esta coordinación como una “hermandad” que optimiza los recursos disponibles. “Aquí no hay frontera, sino es trabajar en conjunto para evitar la mayor parte de afectación”, puntualizó el funcionario sobre el convenio vigente.

La capacidad operativa de Nuevo León incluye tres helicópteros y un estado de fuerza de más de 1,000 brigadistas especializados. Cavazos destacó que cuentan con personal certificado que ha combatido siniestros en Canadá y California, listo para incursionar en zonas como Arteaga y Santiago.

Respecto al pronóstico para 2026, el funcionario advirtió que los meses de marzo y abril serán especialmente secos, según datos de Conagua. Actualmente, la región enfrenta una “bandera roja” debido a temperaturas de hasta 38 grados y baja humedad relativa en el ambiente.

“Tenemos todas las condiciones del 30-30-30 para posibles incendios”, explicó Cavazos, refiriéndose a los factores de riesgo meteorológico. Por ello, hizo un llamado urgente a evitar fogatas y quemas de basura en las zonas serranas para prevenir desastres ambientales.

La normativa actual establece una veda estricta al fuego, prohibiendo incluso las carnes asadas en zonas boscosas. Las autoridades recordaron que el descuido humano en 2021 provocó un incendio de 30,000 hectáreas, por lo que las sanciones han endurecido considerablemente.

“No es que encendemos un fuego y paguemos una multa, sino que ya pueden ir a la cárcel”, advirtió Cavazos Cavazos de forma tajante. El titular de Protección Civil enfatizó que la responsabilidad penal es ahora la medida principal para quienes ignoren las prohibiciones.

En lo que va del año, ya se han registrado 10 incendios y 10 conatos en la región, principalmente en Arteaga y Múzquiz. Aunque se evalúa tecnología de detección temprana, Cavazos señaló que “lo que ha resultado más efectivo es increíblemente la alerta ciudadana”.

Finalmente, la colaboración bilateral también busca soluciones de fondo para la calidad del aire mediante la posible creación de una Comisión Ambiental (CAME). Se mantienen bajo vigilancia actividades industriales y emisiones de plantas concreteras que han presentado incumplimientos en la normativa ambiental.