Coahuila implementa mesa operativa de seguridad con mandos federales

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó sobre la instalación de una nueva mesa operativa de seguridad coordinada con las fuerzas federales. Esta estrategia, ordenada por el Ejecutivo estatal, busca integrar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para blindar la entidad.

“Ayer fue la primera sesión extraordinaria de una nueva mesa operativa que ordenó el gobernador, está bien interesante. Participa la plana mayor del Ejército Mexicano en Coahuila, de la Marina Armada de México, FGR, CNI y Seguridad Pública”, explicó el fiscal.

Fernández Montañez destacó que el enfoque es meramente operativo y se llevará a cabo en distintas regiones del estado. El objetivo principal es identificar y neutralizar a los generadores de violencia que operan o han delinquido en territorio coahuilense para mantener la paz social.

“Se ponen los objetivos más importantes del estado. Me refiero a los objetivos que son necesarios, que son generadores de violencia o que se pueden convertir en generación de violencia. No están en Coahuila, pero han delinquido en algún momento en Coahuila”, detalló.

Respecto a los delitos de alto impacto, el fiscal aseguró que existe un programa intenso con fuerzas federales para prevenir la extorsión. Aunque aclaró que en el estado no se presentan modalidades violentas como el “cobro de piso”, la estrategia busca anticiparse a estos escenarios.

“Estamos trabajando un programa bien intenso con las fuerzas federales, sumándonos a la estrategia nacional del tema de extorsión. Si bien es cierto, no tenemos en Coahuila un tema de extorsión de pago de cuota o derecho de piso con violencia, estamos haciendo lo necesario”, afirmó.

En cuanto a resultados concretos, Fernández Montañez resaltó la eficacia de la estrategia de cateos iniciada este año. Informó que entre enero y el 25 de febrero de 2025 se han ejecutado 177 mandamientos judiciales en las diversas regiones del estado, bajo una política de “cero tolerancia”.

“Ahorita empezamos desde enero al 25 de febrero 177 cateos, esto no existe en otro lado. Aquí hay 0 tolerancia, sean cositas chiquitas, medianas o muy grandes. Es una competencia sana entre las regiones para lograr tener mejores resultados”, señaló el funcionario.

Las cifras presentadas por la Fiscalía arrojan un saldo de 109 personas aseguradas, más de 243 kilogramos de droga incautados y el aseguramiento de armas y cartuchos. Estas acciones han impactado directamente en 43 inmuebles que eran utilizados para actividades ilícitas.

Finalmente, el fiscal mencionó que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, reconoció a Coahuila como un referente nacional en seguridad. Según Fernández, la funcionaria federal instruyó al nuevo delegado de la FGR a trabajar en total coordinación con las autoridades locales.